Schaden nach Aufbruch mit der Brechstange Zwangspause für den Weinautomat der Weingärtner Marbach

Ein Einbruch am Weinautomaten in Marbach (Kreis Ludwigsburg ) sorgt für Aufregung: Zwei Unbekannte scheitern an der Geldkassette, hinterlassen jedoch einen hohen Schaden. Was ist geschehen?