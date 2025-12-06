In Bad Cannstatt ist am Samstagnachmittag eine Stadtbahn entgleist – mit Folgen für Fahrgäste der Linie U2. Was bislang bekannt ist.
06.12.2025 - 16:15 Uhr
In Bad Cannstatt ist es am Samstagnachmittag zu einem Stadtbahnunfall gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam es gegen 15.30 Uhr auf Höhe der Haltestelle Obere Ziegelei zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn. Bei der Kollision sprang die Stadtbahn nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus den Gleisen.