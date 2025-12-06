In Bad Cannstatt ist am Samstagnachmittag eine Stadtbahn entgleist – mit Folgen für Fahrgäste der Linie U2. Was bislang bekannt ist.

In Bad Cannstatt ist es am Samstagnachmittag zu einem Stadtbahnunfall gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam es gegen 15.30 Uhr auf Höhe der Haltestelle Obere Ziegelei zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn. Bei der Kollision sprang die Stadtbahn nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus den Gleisen.

Ob es Verletzte gibt, konnte der Sprecher unmittelbar nach dem Unfall zunächst nicht sicher sagen. Ein Insasse des Autos sei bei dem Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Bereich der Unfallstelle kommt es wegen der Bergungsarbeiten derzeit zu Verkehrsbehinderungen.

Stadtbahnunfall bremst Stadtbahnverkehr aus

Der Unfall hat auch Folgen für den Stadtbahnverkehr in Stuttgart. Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, ist die Strecke der Linie U2 zwischen den Haltestellen Gnesener Straße und Neugereut derzeit unterbrochen.

Die Stadtbahnen der Linie U2 fahren nur zwischen Botnang und Gnesener Straße. Zwischen Gnesener Straße und Neugereut wird nach Angaben des VVS ein Ersatzverkehr mit Taxis oder Bussen eingerichtet.

Live-Tabelle zeigt Stadtbahnverkehr in Stuttgart

Wie viele Stadtbahnen im Stuttgarter Netz aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Die Streckenunterbrechung soll dem VVS zufolge voraussichtlich bis 17.30 Uhr andauern. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt online zu informieren.