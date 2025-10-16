Stadtbahnunfall in Stuttgart Aus Stadtbahn geschleudert – Unfallopfer schildern Kampf zurück ins Leben
Im Prozess um den schweren Unfall zweier Stadtbahnen im Februar 2024 kommen Unfallopfer zu Wort. Das Schicksal einer jungen Frau macht betroffen.
Die 28-Jährige hat ein Holzbrettchen vor sich liegen, und wenn sie spricht, tippt ihr linker Zeigefinger von Feld zu Feld. Das Silbenbrett hilft ihr, „damit ich langsamer und deutlich spreche“, sagt sie, „sonst rede ich zu schnell und unverständlich.“