Stadtbahnunfall in Stuttgart-Heumaden

Eine 51 Jahre alte Frau rennt in Heumaden in Richtung der Haltestelle Bockelstraße. Als sie die Gleise überquert, wird sie von einer Stadtbahn erfasst – mit schlimmen Folgen. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 13.12.2024 - 16:37 Uhr

