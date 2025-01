Stadtbahnunfall in Stuttgart-Nord

In Stuttgart-Nord kommt es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Stadtbahn. Was bisher bekannt ist.

Gülay Alparslan 14.01.2025 - 15:50 Uhr

In Stuttgart-Nord hat sich am Mittwochnachmittag in der Löwentorstraße ein Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Stadtbahn ereignet.