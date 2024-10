Stadtbahnunfall in Zuffenhausen

In Zuffenhausen stößt am Sonntagabend ein Auto mit einer Stadtbahn zusammen. Es entsteht Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 07.10.2024 - 11:38 Uhr

Eine 73 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin hat am Sonntagabend in Stuttgart-Zuffenhausen einen Stadtbahnunfall verursacht, bei dem Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen.