23.07.2025 - 13:42 Uhr , aktualisiert am 24.07.2025 - 14:37 Uhr

Stadtbahnunfall in Stuttgart-Wangen

Im Februar 2024 fährt in Stuttgart-Wangen eine Stadtbahn auf eine andere auf. Die Frau am Steuer der hinteren Bahn muss sich nun vor Gericht verantworten. Was wird ihr vorgeworfen?

Christine Bilger 23.07.2025 - 13:42 Uhr

Warum ist im Februar 2024 ein schwerer Stadtbahnunfall in Wangen passiert? Das soll nun ein Gerichtsprozess letztlich aufklären. Angeklagt ist eine 48-jährige Stadtbahnführerin. Sie saß am Steuer einer Stadtbahn der Linie U9, die mit einem stehenden Zug zusammenstieß. Dabei wurden mehrere Fahrgäste verletzt. Prozessbeginn ist am 7. Oktober.