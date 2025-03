Stadtbegrünung in Ludwigsburg

Am kommenden Mittwoch startet ein Testlauf mit vier Bäumen in mobilen Pflanzgefäßen. Sie sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren rund um den Marktbrunnen stehen bleiben.

Sabine Armbruster 14.03.2025 - 14:30 Uhr

Lässt sich die Aufenthaltsqualität auf dem Ludwigsburger Marktplatz durch Bäume verbessern? Das will die Stadtverwaltung in den kommenden ein bis zwei Jahren mit vier Bäumen in mobilen Pflanzgefäßen testen, die rund um den zentralen Brunnen aufgestellt werden sollen.