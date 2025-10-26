Wie der Grünen-Chef die Debatte um Sicherheit, Migration und das Bild deutscher Städte sieht – und warum er Merz‘ Umgang mit dem Thema als «Stammtisch-Gerede» bezeichnet.
26.10.2025 - 15:01 Uhr
Berlin - Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak sieht mancherorts in Deutschland "Angsträume", wo sich Menschen in der Dunkelheit kaum noch auf die Straße trauen. Die Art und Weise, wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über Migration und das "Stadtbild" spricht, lehnt er dennoch ab, wie Banaszak in einem Beitrag für die Funke Mediengruppe schreibt.