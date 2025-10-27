Als Integrationsbeauftragter hat Gari Pavkovic ein Konzept für ein „weltoffenes Stuttgart“ mitentwickelt. Die aktuelle „Stadtbild“-Debatte sieht er mit Befremden.
27.10.2025 - 10:27 Uhr
24 Jahre lang war Gari Pavkovic Integrationsbeauftragter der Stadt Stuttgart und hat die Integrationspolitik in der Landeshauptstadt in dieser Zeit mitgeprägt. Die seit Tagen anhaltende „Stadtbild“-Debatte, die sich an Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) entzündet hat, veranlasst ihn, der als Zehnjähriger aus Mostar in Bosnien-Herzegowina nach Stuttgart gekommen war, persönlich Stellung zu nehmen.