«Fragen Sie mal Ihre Töchter», hat der Kanzler in der Debatte über Probleme im Stadtbild vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm jetzt. Mit zehn konkreten Forderungen.
28.10.2025 - 13:58 Uhr
Berlin - 60 Frauen aus Kultur, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft haben sich in der "Stadtbild"-Debatte mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gewandt und zehn konkrete Forderungen aufgestellt. Dazu zählt die konsequentere Strafverfolgung von sexualisierter Gewalt, die Aufnahme der Tötung von Frauen wegen ihres Geschlechts (Femizid) als eigenen Tatbestand ins Strafgesetzbuch und die Reform des Abtreibungsparagrafen 218.