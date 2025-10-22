Nach den umstrittenen Äußerungen von Kanzler Merz zur Migration übt sein Vize jetzt Kritik. Die Vielfalt sei eine Stärke, betont der SPD-Chef.

red/dpa 22.10.2025 - 17:39 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bekommt in der „Stadtbild“-Debatte über die Migration Gegenwind von Vizekanzler Lars Klingbeil. „Wir müssen als Politik auch höllisch aufpassen, welche Diskussion wir anstoßen, wenn wir auf einmal wieder in wir und die unterteilen, in Menschen mit Migrationsgeschichte und ohne“, sagte der SPD-Chef auf einem Kongress der Gewerkschaft IGBCE in Hannover.