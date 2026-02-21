Telefonieren will keiner mehr mit ihr, seine Meinung in die Welt schreien aber schon. „Peace“, „Rassisten sind blöd“, „Hier regiert der VFB“, „Warum keine sauberen Schulkos?“ – die verwaiste Telefonsäule im Stuttgarter Osten ist zur Leinwand menschlicher Leidenschaften geworden. Wo früher das Restgeld herausfiel, stecken heute Schokoriegelpapierle, der Hörer ist längst abgerissen, das silberne Metall besprüht. Ob die Schüler der Realschule, vor der sie steht, noch wissen, was das mal für ein großes Ding war für die Generationen vor ihnen?

Eigentlich sollte sie hier gar nicht mehr sein. Denn die Telekom wollte bis Ende 2025 sämtliche Telefonzellen, -säulen und Wandtelefone in Deutschland abgebaut haben. Das hatte das Unternehmen im Januar 2023 versprochen, als es bundesweit 12.000 dieser Geräte – ursprünglich gab es einmal 160.000 – deaktivierte. Aber auch im Jahr 2026 stehen noch viele von ihnen als Elektroschrott in der Weltgeschichte herum, was unter anderem den Tübinger Oberbürgermeister kürzlich erzürnte. „Das versaut das Stadtbild“, sagte Boris Palmer (parteilos) dem SWR. „Für die Telekom ist die Beseitigung einer kaputten Telefonzelle eine Aufgabe, die Jahre beansprucht – typisch Deutschlandtempo, finde ich.“

Weil der Bonner Konzern offenbar auch auf Tübinger Nachfrage hin nicht in die Puschen kommt, will die Stadt ihn nun für die 13 alten Telefonstandorte zur Kasse bitten und eine Sondernutzungsgebühr erheben. Wie hoch die sein wird und wann sie kommen soll, ist noch offen.

Auch in Stuttgart stößt man immer wieder auf Stelen und Häuschen. Die exakte Zahl der noch verbliebenen Anlagen kennt die Stadtverwaltung nicht, weiß aber, dass die meisten zwischenzeitlich abgebaut worden seien. Ansonsten sieht man das im Tiefbauamt offenbar gelassen: die Telekom zahle jährlich eine Gebühr für die Standorte.

Glasfaserkasten in Stuttgart-Ost, hinter dem noch eine alte Telefonstele zu sehen ist. Foto: StZN

Wie viele denn nun noch zu entsorgen sind in der Landeshauptstadt, verrät auch eine Sprecherin des zuständigen Konzerns auf Nachfrage nicht. Dafür gib es allgemeine Zahlen: „Zu Beginn des Abbaus hatte die Telekom noch Standorte in über 1800 Städten. Zum Jahreswechsel 2025/2026 sind in über siebzig Prozent dieser Städte alle öffentlichen Telefone vollständig verschwunden.“ Der Rückbau werde unvermindert fortgesetzt. „Wir halten Kurs und arbeiten Schritt für Schritt weiter an den noch verbliebenen Standorten.“

Aufwendiger Rückbau

Für den aufwendigen Rückbau müssten die Energieversorger erst den Strom losschalten, die notwendigen Tiefbaumaßnahmen mit den Kommunen abstimmen. Danach erst können Bagger die Häuschen entfernen, was wiederum eine Genehmigung erfordert. Trägt die Stadt also Mitschuld am langsamen Rückbau? Das weist die von sich: Eine Genehmigung zum Rückbau sei nicht erforderlich, betont sie, die Stadt also unbeteiligt. Ebenso liege die Haftung und Verkehrssicherungspflicht für die Anlagen vollständig bei der Telekom.

Diese will allerdings ohnehin viel lieber über die Zukunft mit ihren Hochleistungsnetzen sprechen als über die ollen analogen Häuschen aus dem Gestern. So betont die Sprecherin , dass die Stuttgarterinnen und Stuttgarter mittlerweile über das Mobilfunknetz nahezu vollständig mit dem modernen Standard 5G versorgt seien. Und für 133.000 Haushalte habe man innerhalb von fünf Jahren Glasfaser verlegt, immerhin 40 Prozent aller Haushalte und Unternehmen in Stuttgart.

Letzteres ist ebenfalls in Stuttgart-Ost zu besichtigen. Hinter einer ausgeweideten Telefonstele am Ostendplatz steht mittlerweile ein Glasfaser-Verteilerkasten. Sinnbild einer kommunikative Gegenwart, die irgendwann auch nur noch eins sein wird: entsorgungsreif.

Keine Nachfrage mehr

Abgeschaltet

Die Telekom hatte ihre letzten Telefonzellen Ende Januar 2023 abgeschaltet, weil die Nachfrage verschwindend gering war. Im Jahr 2022 machte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mit fast jedem dritten öffentlichen Telefon gar keinen Umsatz mehr, im Durchschnitt lag der Umsatz pro Telefonzelle bei wenigen Euro im Monat. „Das stand in keinem Verhältnis zu den Unterhaltskosten, die den Umsatz um ein Vielfaches überstiegen“, sagt ein Firmensprecher. (dpa)