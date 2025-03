Auf der Baustelle für die neue Schorndorfer Stadtbibliothek wird ab der kommenden Woche das Fachwerk in den Obergeschossen entfernt.

Dirk Herrmann 31.03.2025 - 06:00 Uhr

Einige Monate war Winterpause, doch von Montag an geht es weiter mit dem Umbau der künftigen Stadtbücherei am Spitalhof Schorndorf. Die Handwerker müssen in diesem Frühling den Dachstuhl und das Fachwerk komplett entfernen. Der massive Pilzbefall lässt keinen anderen Weg zu. Hinter den Kulissen haben die Verantwortlichen in den vergangenen Monaten intensiv geplant. „Nun wird auch die Baustelle der neuen Schorndorfer Stadtbibliothek am Spitalhof wieder sichtbar in Bewegung kommen“, teilt das Presseteam des Rathauses aktuell mit.