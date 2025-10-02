Stadtentwässerung Göppingen baut um Millionensanierung für das Klärwerk
Schlechte Nachrichten für Gebührenzahler: Im Klärwerk Göppingen werden weitere Großinvestitionen fällig. Der Umbau wird teils mehr als doppelt so teuer wie geplant.
Ins Klärwerk Göppingen, eines der größten im Land, rauscht die braune Abwasserbrühe aus fast dem halben Landkreis (siehe Infobox). Hinten kommt sauberes Wasser raus. Die Anlage zwischen Fils und B 10 bei Uhingen hat schon öfter technische Maßstäbe gesetzt. Nicht erst in einem Beitrag des Fernsehsenders RTL wurde deutlich, wie innovativ die Anlage ist. Thema des Films in der Reihe „Klima Update Spezial“ waren praktische Lösungen gegen den Klimawandel. Mit einem dreijährigen Pilotprojekt sammeln die Stadtentwässerung Göppingen (SEG) und mehrere wissenschaftliche Partner in dem Klärwerk grob gesagt Erfahrungen, wie man mehr Strom gewinnen und Treibhausgase, die bei der Abwasserreinigung entstehen, einsparen kann. Betriebsleiter Georg Gänzle und Baubürgermeisterin Eva Noller berichteten stolz von den Ergebnissen. Die Stromersparnis zahle sich auch für den Gebührenzahler aus, hieß es.