Stadtentwicklung Erste Schritte zu einem Sanierungsgebiet in der Altstadt
Esslingens Stadtkern gilt als Schmuckstück, doch es gibt noch Luft nach oben. Die Städtebauförderung könnte helfen – auch bei der Bücherei.
Esslingens Stadtkern gilt als Schmuckstück, doch es gibt noch Luft nach oben. Die Städtebauförderung könnte helfen – auch bei der Bücherei.
Die Stadt Esslingen macht Ernst mit ihren Plänen, Teile der Altstadt zum Sanierungsgebiet zu erklären, um die städtebauliche Aufwertung dort voranzubringen. Damit ein entsprechender Antrag Aussicht auf Erfolg hat, sind zunächst vorbereitende Untersuchungen nötig, die die Sanierungsbedürftigkeit unterstreichen, und danach eine Konkretisierung des Sanierungsgebiets. Die Kommune hofft auf stattliche Zuschüsse aus einem Förderprogramm zur städtebaulichen Erneuerung. Forciert wurde dieser Gedanke durch die Debatte über den künftigen Standort der Stadtbücherei und den klaren Bürgerentscheid für den Bebenhäuser Pfleghof. Erhält die Stadt den Zuschlag für ein Sanierungsgebiet in Teilen der Altstadt, könnte davon auch die Modernisierung der Bibliothek profitieren.