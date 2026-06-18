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Stadtentwicklung Erste Schritte zu einem Sanierungsgebiet in der Altstadt

Stadtentwicklung: Erste Schritte zu einem Sanierungsgebiet in der Altstadt
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Eine Untersuchung soll zeigen, wo eine Aufwertung der Altstadt möglich wäre. Foto: privat

Esslingens Stadtkern gilt als Schmuckstück, doch es gibt noch Luft nach oben. Die Städtebauförderung könnte helfen – auch bei der Bücherei.

Reporter: Alexander Maier (adi)

Die Stadt Esslingen macht Ernst mit ihren Plänen, Teile der Altstadt zum Sanierungsgebiet zu erklären, um die städtebauliche Aufwertung dort voranzubringen. Damit ein entsprechender Antrag Aussicht auf Erfolg hat, sind zunächst vorbereitende Untersuchungen nötig, die die Sanierungsbedürftigkeit unterstreichen, und danach eine Konkretisierung des Sanierungsgebiets. Die Kommune hofft auf stattliche Zuschüsse aus einem Förderprogramm zur städtebaulichen Erneuerung. Forciert wurde dieser Gedanke durch die Debatte über den künftigen Standort der Stadtbücherei und den klaren Bürgerentscheid für den Bebenhäuser Pfleghof. Erhält die Stadt den Zuschlag für ein Sanierungsgebiet in Teilen der Altstadt, könnte davon auch die Modernisierung der Bibliothek profitieren.

 

Die Städtebauförderung soll Maßnahmen unterstützen, „durch die ein Gemeindegebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird“. Gefördert werden unter anderem private und kommunale Modernisierungsmaßnahmen, die Neugestaltung des öffentlichen Raums und Verbesserungen gewerblicher Standorte.

Mit Hilfe der vorbereitenden Untersuchungen will die Stadt den Förderbedarf nachweisen. Dazu werden die Ergebnisse erster Bestandsaufnahmen, wesentliche Mängel und Missstände, der Entwurf eines Neuordnungskonzepts und Ausgangspunkte für weitere Planungen dargestellt. Außerdem plant die Stadt im Juli einen Beteiligungsprozess, um festzustellen, wie groß die Bereitschaft auf privater Seite ist, sich an einem Sanierungsprogramm zu beteiligen. Im Rathaus drückt man aufs Tempo, weil ein entsprechender Antrag zur Aufnahme in ein Programm der Städtebauförderung noch in diesem Jahr gestellt werden soll, um keine Zeit zu verlieren.

Sanierungspläne ziehen Kreise

Für die vorbereitenden Untersuchungen hat die Stadt die möglichen Umrisse des geplanten Sanierungsgebiets zunächst großzügiger gezogen. Untersucht wird zunächst der Bereich zwischen Waisenhofschule, Kessler-Platz, Archivstraße, Ritterstraße, Kiesstraße, Grabbrunnenstraße, Hauffstraße, Landolinsplatz und Augustinerstraße bis zur Einmündung der Mettinger Straße. Wenn die Ergebnisse vorliegen, wollen Renate Jesinger und ihre Kollegen im Stadtplanungsamt den tatsächlichen Bereich weiter eingrenzen. Erklärtes Ziel ist es, dass der Standort mit Unterstützung durch die Städtebauförderung „durch Eigen- und Fördermittel stabilisiert, modernisiert und somit aufgewertet werden kann“.

In manchen historischen Gebäuden ist der Sanierungsbedarf offensichtlich. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt hat bei ihren Überlegungen für ein Sanierungsgebiet in Teilen der Altstadt verschiedene Ziele im Blick: Angestrebt werden mehr Aufenthaltsqualität durch attraktiv gestaltete Plätze und umgestaltete Straßenzüge, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung sowie die Stärkung, Revitalisierung und der Erhalt der Funktionsfähigkeit der Altstadt als Stadtzentrum. Außerdem sollen eine Verbesserung der fußläufigen Anbindung und die Erhöhung der Attraktivität und Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr sowie die Sicherung der Gebäudesubstanz und der Erhalt ortsbildprägender Gebäude sowie die Weiterentwicklung „städtischer Gemeinbedarfseinrichtungen“ wie der Bücherei im Pfleghof erreicht werden. Die vollständigen Untersuchungen werden wohl bis November 2026 abgeschlossen sein. Danach sollen die Resultate im Frühjahr 2027 im Gemeinderat vorgestellt und als Satzung beschlossen werden. Im Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz fanden die Überlegungen für ein Sanierungsgebiet in Teilen der Altstadt bereits ungeteilte Zustimmung. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

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