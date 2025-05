Die Stadt Leonberg hat die Online-Bürgerbeteiligung für den Stadtentwicklungsprozess bis zum 1. Juni verlängert. So lange gibt es die Möglichkeit, auf der Internet-Plattform PinMit Anregungen und Ideen beizusteuern. Diese fließen in die Erstellung eines neuen Flächennutzungsplan für Leonberg ein und helfen, die zukünftige Flächennutzung in der Gesamtstadt mit allen Teilorten festzulegen.

Auf einer interaktiven Karte können Vorschläge direkt verortet und von anderen Nutzern bewertet und kommentiert werden. Zudem können auch Anregungen gegeben werden zu den sechs Themenbereiche Wohnen und Siedlungsstruktur; Arbeiten, Wirtschaft und Einzelhandel; Soziale Infrastruktur, Miteinander und Begegnung; Freizeit, Kultur, Sport und Naherholung; Umwelt und Klima; Mobilität und Vernetzung.

In einer Stadt wie Leonberg, die vergleichsweise wenig Fläche hat und zudem durch ihre Topografie zwischen Glems, Autobahn und Engelberg stark eingeschränkt ist, wird oft heftig um jeden Quadratmeter gekämpft. Wo sollen Wohngebäude hin, wo Gewerbe? Welche Fläche könnte man umwandeln? Wo finden Schulen, Kitas und Freizeitmöglichkeiten Platz? Dazu sollen möglichst viele Menschen ihre Meinung äußern. Mitmachen kann jeder, der in Leonberg wohnt, arbeitet, hier zur Schule geht, seine Freizeit hier verbringt oder eine andere Beziehung zur Stadt hat.

Die Bürgerbeteiligung ist mehrstufig aufgebaut

Die Bürgerbeteiligung ist dabei mehrstufig aufgebaut. Die Online-Beteiligung läuft bis zum 1. Juni. Danach werden zunächst die Ergebnisse für die Teilorte ausgewertet, wo im Juni und Juli Ortsrundgänge sowie Perspektivwerkstätten stattfinden. Neu ins Programm aufgenommen wurden zudem eigene Workshops zur Jugendbeteiligung. Im Herbst finden dann Termine in der Kernstadt statt, die noch bekannt gegeben werden.

Bei diesen Terminen werden konkrete Herausforderungen direkt vor Ort besprochen und Lösungsansätze entwickelt. Auch Jugendliche sind dazu aufgerufen sich mit Ideen zu beteiligen. Dafür sind separate Termine vorgesehen.

Bürgerdialog

Online-Plattform

Im Internet auf www.leonberg.pin-mit.de bis zum 1. Juni.

Beteiligung vor Ort

In Warmbronn: Spaziergang am Samstag, 28. Juni, 10 Uhr; Perspektivenwerkstatt am Mittwoch, 2. Juli, 18 Uhr Jugendbeteiligung Dienstag, 24. Juni, 18 Uhr. In Höfingen: Spaziergang am Samstag, 12. Juli, 10 Uhr; Werkstatt am Mittwoch, 16. Juli, 18 Uhr Jugendbeteiligung Donnerstag, 10. Juli, 17 Uhr. In Gebersheim: Spaziergang am Samstag, 12. Juli, 14 Uhr; Werkstatt am Mittwoch 23. Juli, 18 Uhr Jugendbeteiligung Mittwoch, 9. Juli, 17 Uhr. Kernstadt: Die Termine im Herbst 2025 werden noch bekannt gegeben.

Anmeldung

Für die Perspektivwerkstätten ist eine Anmeldung nötig: per E-Mail an planungsamt@leonberg.de.