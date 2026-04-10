Stadtentwicklung in Leonberg Was ist für die Städte wirklich wichtig?
Wohnen, Handel, Lebensräume: In den Zentren muss sich vieles vereinen. Eine Herkulesaufgabe, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Wohnen, Handel, Lebensräume: In den Zentren muss sich vieles vereinen. Eine Herkulesaufgabe, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Die Diskussion um die Alte Schuhfabrik in Leonberg ist symptomatisch für die Grundfragen einer modernen Stadtentwicklung: Altes sanieren oder Neues bauen? Ästhetik oder Zweckmäßigkeit? Begegnungsflächen oder Wohnraum? Und in diesem Kontext: freier Markt oder Sozialwohnungen?