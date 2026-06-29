Der Leonberger Baubürgermeister Brenner und der renommierte Architekt Schaller diskutieren am Donnerstag, 2. Juli, beim Zukunftsforum unserer Zeitung in der Kreissparkasse.
29.06.2026 - 12:40 Uhr
Die vergangenen heißen Tage haben es gezeigt: Eine klimafreundliche Stadtentwicklung ist wichtiger denn je. Mehr Grün, mehr Wasser, kurze Wege lauten die aktuellen Schlagworte. Nicht nur darüber diskutieren am Donnerstag, 2. Juni, 19 Uhr, beim „Forum Stadtentwicklung“ unserer Zeitung der Leonberger Baubürgermeister Klaus Brenner und der international renommierte Architekt Günther Schaller.