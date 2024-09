Stadtentwicklung in Rutesheim

In zentraler Innenstadt-Lage entsteht auf einer Fläche von 2,7 Hektar ein Quartier mit etwa 250 Wohneinheiten. Der Baustart hatte sich aus verschiedenen Gründen verzögert.

Nathalie Mainka 12.09.2024 - 13:17 Uhr

Die ersten Erdarbeiten für den Tiefbau sind schon voll im Gange. Der offizielle Startschuss für das Rutesheimer Quartiersprojekt auf dem ehemaligen Bosch-Areal fiel jetzt mit einem Spatenstich an diesem Mittwoch. Gekommen waren nicht nur Planungs- und Baubeteiligte, Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderäte, sondern auch interessierte Bürger. „Wir wohnen direkt in der Nachbarschaft und interessieren uns natürlich, was hier passiert“, sagte eine Anwohnerin.