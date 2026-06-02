 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Mörk aus Leonberg baut Ärztehaus – wird Versorgungslücke geschlossen?

Stadtentwicklung in Rutesheim Mörk aus Leonberg baut Ärztehaus – wird Versorgungslücke geschlossen?

Stadtentwicklung in Rutesheim: Mörk aus Leonberg baut Ärztehaus – wird Versorgungslücke geschlossen?
1
Der Aushub auf dem ersten Grundstück des ehemaligen Bosch-Areals, das die Firma Mörk gekauft hat, läuft. Foto: Simon Granville

Auf dem ehemaligen Bosch-Gelände in Rutesheim entsteht ein großes neues Stadtquartier. Neben Wohnungen sollen Arztpraxen und eine Bäckerei die Infrastruktur verbessern.

In Rutesheim soll auf dem ehemaligen Bosch-Areal in bester Innenstadtlage, auf insgesamt 2,7 Hektar, ein neues Quartier mit etwa 250 bis 300 Wohneinheiten entstehen. Es wird ergänzt durch Gewerbeflächen, Arztpraxen und ein Mehrgenerationenhaus. Nun hat die Stadt gemäß den Beschlüssen des Gemeinderats vom 25. März ein mehr als 3000 Quadratmeter großes Grundstück, das zwischen der Bahnhofstraße und dem künftigem Quartiersplatz liegt, an die Firma Mörk Immobilien aus Leonberg verkauft. Auf dieser Fläche wurde bereits mit dem Erdaushub begonnen.

 

„Dieser Bereich wird Wohnungen, Arztpraxen und Gesundheitsdienstleistungen bieten, die die dringend benötigte ärztliche Versorgung in unserer Stadt verbessern“, sagt Martin Killinger, der Erste Beigeordnete der Stadt Rutesheim. Zudem werde in diesem Teilbereich eine Bäckerei mit Café entstehen, das nicht nur für die wohnortnahe Grundversorgung sorgen, sondern auch den Quartiersplatz beleben und so einen Ort für Begegnung und Austausch schaffen soll. „Auch der Wunsch nach Mehrgenerationenwohnen wird berücksichtigt“, sagt Killinger. Baubeginn soll im Frühjahr 2027 sein.

Ein Ensemble aus drei Gebäuden mit Gewerbe und Wohnraum

Die Firma Mörk wird das Projekt nach den gemeinsam erarbeiteten Plänen umsetzen. Vorgesehen ist, ein Ensemble aus drei Gebäuden zu errichten. Jedes wird eine Mischung aus Gewerbeflächen und Wohnraum bieten – von förderfähigem Wohnungseigentum bis hin zu großzügigen Dachgeschosswohnungen. Eine Tiefgarage wird Stellplätze für Bewohner und Beschäftigte bieten, während für alle anderen ebenerdige Stellplätze für Autos und Fahrräder vorgesehen sind.

Unsere Empfehlung für Sie

Stadtentwicklung in Rutesheim: Auf dem Bosch-Areal geht es endlich los

Stadtentwicklung in Rutesheim Auf dem Bosch-Areal geht es endlich los

In zentraler Innenstadt-Lage entsteht auf einer Fläche von 2,7 Hektar ein Quartier mit etwa 250 Wohneinheiten. Der Baustart hatte sich aus verschiedenen Gründen verzögert.

Im westlich gelegenen Gebäude, das an den später gemeinschaftlichen Platz des gesamten Quartiers grenzen wird, ist im Erdgeschoss eine Bäckerei mit Café und Außenbewirtung vorgesehen. „Die Gespräche mit einem potenziellen Interessenten sind sehr weit fortgeschritten“, sagt Killinger.

Auf einigen Flächen hat sich Unkraut einen Lebensraum erobert. Foto: Simon Granville

Über der Bäckerei ist Mehrgenerationenwohnen geplant. So auch im südlich gelegenen Gebäude, das zudem Gewerbeflächen sowie einen Gemeinschaftsraum zum Innenhof bieten wird. Das geplante Ärztehaus wird die beiden Obergeschosse des Gebäudes entlang der Bahnhofstraße einnehmen. Im Erdgeschoss sind gewerbliche Einheiten vorgesehen. „Idealerweise für Therapeuten oder weitere Ärzte“, sagt Martin Killinger. Das Dachgeschoss bietet großzügigere Wohnungen.

Die Hälfte des Wohnraums soll günstiger vermarktet werden

Insgesamt sind in diesem Teilareal aktuell 38 Wohneinheiten in verschiedenen Größen geplant, die unterschiedlichen Lebenslagen gerecht werden sollen – von kleinen Einheiten (ab 35 Quadratmetern) für Singles bis hin zu großzügigen 4- bis 5-Zimmer-Wohnungen für Familien mit flexiblen Grundrissen. Die Leonberger Firma Mörk will etwa 50 Prozent des Wohnraums, also rund 19 Wohneinheiten, als preiswertes Wohneigentum realisieren und will hier einen Nachlass von rund 20 Prozent auf die Verkaufspreise gewähren. Die Größen dieser Einheiten orientieren sich an den Vorgaben für den geförderten Wohnungsbau.

Interessenten für Arztpraxen, Gewerbeeinheiten und Wohneigentum können sich bei Mörk Immobilien telefonisch unter der Rufnummer 0 71 52 / 60 49 83 oder per E-Mail an u.may@moerk.de melden.

Weitere Themen

Stadtentwicklung in Rutesheim: Mörk aus Leonberg baut Ärztehaus – wird Versorgungslücke geschlossen?

Stadtentwicklung in Rutesheim Mörk aus Leonberg baut Ärztehaus – wird Versorgungslücke geschlossen?

Auf dem ehemaligen Bosch-Gelände in Rutesheim entsteht ein großes neues Stadtquartier. Neben Wohnungen sollen Arztpraxen und eine Bäckerei die Infrastruktur verbessern.
Von Nathalie Mainka
„Drachenflieger“ im Kreis Böblingen: „Wenn Drogen so schlecht sind, warum gibt es sie überhaupt?“

„Drachenflieger“ im Kreis Böblingen „Wenn Drogen so schlecht sind, warum gibt es sie überhaupt?“

Kinder psychisch erkrankter Eltern haben oft ein Päckchen zu tragen. Damit sie sich gehört fühlen, gibt es im Kreis Böblingen die „Drachenflieger“. Hier schütten Kinder ihre Seele aus.
Von Martin Dudenhöffer
Hermann-Hesse-Bahn bis Renningen: Darum wird die S-Bahn-Strecke gesperrt

Hermann-Hesse-Bahn bis Renningen Darum wird die S-Bahn-Strecke gesperrt

In der Zeit von 6. bis 13. Juni fahren zwischen Renningen und Weil der Stadt keine Züge. Die Verlängerung der Hermann-Hesse-Bahn wirft ihre Schatten voraus.
Von Ulrike Otto
Am Werk Sindelfingen: Warum ein AfD-Abgeordneter nicht Mercedes-Betriebsrat wird

Am Werk Sindelfingen Warum ein AfD-Abgeordneter nicht Mercedes-Betriebsrat wird

Kay Rittweg von der rechten Interessensvertretung „Zentrum“ wird nicht Betriebsrat bei Mercedes in Sindelfingen. Der Lackierer wird stattdessen für die AfD im Landtag sitzen.
Von Martin Dudenhöffer
Sportgaststätte in Renningen: Traditionsrestaurant muss schließen – Streit um späte Öffnungszeiten

Sportgaststätte in Renningen Traditionsrestaurant muss schließen – Streit um späte Öffnungszeiten

Nach elf Jahren im Sportpark und 46 Jahren Gastronomiegeschichte nimmt Familie Lutz Abschied von ihrem Restaurant in Renningen. Das fällt schwer – auch Stammgästen.
Von Hans Jörg Ernst
Sindelfingen: Ärger wegen nächtlichem Lärm - Club Domo ist vorerst geschlossen

Sindelfingen Ärger wegen nächtlichem Lärm - Club Domo ist vorerst geschlossen

Der Club wollte Leben in die Stadt bringen - jetzt ist er nach einem dreiviertel Jahr wieder zu. Unter welchen Bedingungen er wieder öffnen könnte.
Von Anke Kumbier
Wegen Umbauarbeiten: Radweg an Aidlinger Kehle ab Mitte Juni gesperrt

Wegen Umbauarbeiten Radweg an Aidlinger Kehle ab Mitte Juni gesperrt

Der Radweg wird neben die Straße verlegt. Mit Beginn der zweiten Bauphase müssen Radler zeitweise eine Umleitung in Kauf nehmen.
Von Anke Kumbier
Flugfeldklinik: Anmeldeportal für Führung über die Baustelle wird bald freigeschaltet

Flugfeldklinik Anmeldeportal für Führung über die Baustelle wird bald freigeschaltet

Die Bauarbeiten an der Flugfeldklinik kommen voran. Wer einen Blick hinter die Bauzäune werfen will, hat jetzt bald wieder Gelegenheit dazu.
Von Rebecca Baumann
Über 1000 Euro Parkgebühren: Porsche verstaubt im Sindelfinger Stern-Center-Parkhaus

Über 1000 Euro Parkgebühren Porsche verstaubt im Sindelfinger Stern-Center-Parkhaus

Im Parkhaus des Sindelfinger Stern-Centers steht seit Monaten ein Porsche. Was ist da los?
Von Edmund Langner
S-Bahn-Ausfälle und Verspätungen: Defekte Weiche am Renninger Bahnhof wird repariert

S-Bahn-Ausfälle und Verspätungen Defekte Weiche am Renninger Bahnhof wird repariert

Am Bahnhof Renningen sorgt eine defekte Weiche für Behinderungen auf den Linien S 6, S 60 und S 62. Das Problem soll bald behoben sein. Nicht nur deshalb ist Geduld gefragt.
Von Ulrike Otto
Weitere Artikel zu Rutesheim Ärztehaus Bäckerei Stadtentwicklung Arztpraxis Bahnhofstraße Immobilien Leonberg Bosch
 
 