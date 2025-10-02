Leonberg hat für die Neugestaltung der Poststraße einen Förderbescheid des Landes über 481 000 Euro erhalten. Die Straße soll „attraktiver, sicherer und moderner“ werden.
S eit Mitte September wird die Leonberger Poststraße umgebaut. Die Stadtverwaltung hat für dieses Projekt Förderung vom Land beantragt. Nun flatterte die positive Nachricht ins Rathaus: „Die Stadt hat für die umfassende Neugestaltung der Poststraße einen Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg erhalten“, sagt die Pressesprecherin Leila Fendrich. Insgesamt flössen etwas mehr als 481 000 Euro nach Leonberg. Damit übernehme das Land die Hälfte der zuwendungsfähigen Investitionskosten in Höhe von etwa 401 000 Euro – sowie zusätzlich eine Planungskostenpauschale von etwa 80 000 Euro. Die Gesamtkosten dieses Projekts liegen bei rund 864 000 Euro.