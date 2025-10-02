Leonberg hat für die Neugestaltung der Poststraße einen Förderbescheid des Landes über 481 000 Euro erhalten. Die Straße soll „attraktiver, sicherer und moderner“ werden.

S eit Mitte September wird die Leonberger Poststraße umgebaut. Die Stadtverwaltung hat für dieses Projekt Förderung vom Land beantragt. Nun flatterte die positive Nachricht ins Rathaus: „Die Stadt hat für die umfassende Neugestaltung der Poststraße einen Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg erhalten“, sagt die Pressesprecherin Leila Fendrich. Insgesamt flössen etwas mehr als 481 000 Euro nach Leonberg. Damit übernehme das Land die Hälfte der zuwendungsfähigen Investitionskosten in Höhe von etwa 401 000 Euro – sowie zusätzlich eine Planungskostenpauschale von etwa 80 000 Euro. Die Gesamtkosten dieses Projekts liegen bei rund 864 000 Euro.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtentwicklung Leonberg Umbau in Poststraße startet – aber abgespeckt Die große Vision vom „Shared Space“ ist Geschichte: Statt Pflaster und Bäumen bekommt die Leonberger Poststraße eine klassische Asphaltdecke. Und eine längere Sperrung. Die Neugestaltung der Poststraße ist Teil der „Stadt für Morgen“ in Leonberg. S ie betrifft den Bereich entlang des Bosch-Neubaus – zwischen dem Obi-Kreisverkehr und der Einmündung Benzstraße. „Ziel ist es, den öffentlichen Raum aufzuwerten, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, sagt Fendrich. So werde unter anderem auf Höhe der Parkhauszufahrt ein neuer Fußgängerüberweg eingerichtet. Die Bauarbeiten würden voraussichtlich bis zum Frühjahr 2026 abgeschlossen sein.

Die Vision eines Shared Space ist begraben

Hier in der Poststraße haben gerade Baufahrzeuge Vorfahrt. Foto: Simon Granville

Ursprünglich sollte hier die große Vision eines sogenannten Shared Space umgesetzt werden. Die Straße vor dem sechsstöckigen Bosch-Gebäude hätte als Fläche, auf der Autofahrer, Fußgänger und Radler gleichberechtigt sind, zum Aushängeschild moderner Stadtentwicklung werden sollen. Mit einer Pflasterung, Baumbeeten und hoher Aufenthaltsqualität. Auf der anderen Straßenseite des Neubaus, schräg gegenüber, sollte ein weiteres Gebäude für eine Kongresshalle und einer Mensa entstehen. Die Baugrube dafür ist wieder zugeschüttet. Denn Bosch hat sein Campus-Projekt gestrichen.

Poststraße teils gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet

Während der Zeit der Bauarbeiten muss die Poststraße abschnittsweise gesperrt werden. Im laufenden ersten Abschnitt ist der Bereich zwischen dem Obi-Kreisverkehr Römerstraße und der Zufahrt zum Bosch-Parkhaus vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Römerstraße, Gebersheimer Straße und Brennerstraße. Die Gewerbebetriebe in der Maybachstraße bleiben während der Bauzeit erreichbar, allerdings ist die Zufahrt nur über die Reinhold-Vöster-Straße möglich.

„Die Stadtverwaltung und die Baufirmen sind bemüht, Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Eine solche Baumaßnahme bringt unvermeidbare Beeinträchtigungen mit sich. Gleichzeitig investieren wir hier ganz bewusst in die Zukunft. Die neu gestaltete Poststraße wird attraktiver, sicherer und moderner. Das kommt langfristig allen zugute – den Betrieben, ihren Kundinnen und Kunden sowie der gesamten Stadt“, sagt der Oberbürgermeister Martin Georg Cohn.