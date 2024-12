Wenn alle Gebäude abgerissen sind, darf bis zum Baustart des Quartiers 2026 die Bevölkerung die Fläche an der Eltinger Straße mit Projekten beleben.

Nathalie Mainka 06.12.2024 - 18:03 Uhr

Die Abbrucharbeiten auf dem ehemaligen Leonberger Postareal in der Eltinger Straße sind in vollem Gange. „Sie machen Fortschritte, auch wenn es in einigen Bereichen, unter anderem bei der Schadstoffsanierung, zu Verzögerungen gekommen ist“, sagt der städtische Pressesprecher Sebastian Küster. Seit Ende September steht der Bebauungsplan: Die Strabag Real Estate GmbH als Investor entwickelt in dieser zentralen Innenstadtlage ein neues, urbanes, gemischt genutztes Stadtquartier. Doch bis die Bagger die Gruben ausheben, wird es noch ein Weilchen dauern. In dieser Übergangszeit soll das Areal im kommenden Jahr nun zwischenzeitlich mit Projekten und Ideen aus der Bevölkerung belebt werden.