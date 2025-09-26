Mit dem Projekt „Stadt für morgen“ will Leonberg die Verkehrswende erlebbar machen und die Innenstadt lebenswerter gestalten. Erste Umbauten laufen bereits.
Die Leonberger Verkehrswende vorantreiben und die Stadtmitte fit für die Zukunft machen – das ist ein Schwerpunkt des Projektes „Stadt für morgen“, das sich der noch amtierende Oberbürgermeister Martin Georg Cohn auf die Fahnen geschrieben hat. Seit 2021 wird an einer umfassenden Umgestaltung zentraler Verkehrsachsen gearbeitet. Ziel ist es, auf den Hauptverkehrsachsen mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken und gleichzeitig die Stadt durch Begrünung und neue Aufenthaltsflächen klimaresilient zu gestalten.