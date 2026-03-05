Stadtentwicklung Neue Strategien für das Gewerbe – Baulücken im Zinsholz schließen
Über die Zukunft des Gewerbegebiets Zinsholz denken die Planer der Stadt Ostfildern mit Bürgern nach. Hitzeschutz und das Straßennetz sind große Themen.
In den Wohn- und Gewerbegebieten Zinsholz schlummern viele ungenutzte Potenziale. Um den Standort attraktiver zu machen und um Baulücken zu schließen, hat die Stadt Ostfildern mit Interessengruppen in einem Workshop Ziele ausgelotet.