Die Stadt Korntal-Münchingen stellt an diesem Samstag vor, wie sie sich ihre Weiterentwicklung vorstellt.

Stefanie Köhler 20.03.2025 - 11:20 Uhr

Weiterwachsen? Wenn ja: Wie schnell und in welchem Ausmaß? Und in welchem Umfang werden dann weitere Bildungs-, Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen benötigt? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Korntal-Münchingen seit geraumer Zeit. In den vergangenen Jahren ist die Stadt überdurchschnittlich gewachsen – Stichwort: Baugebiet Korntal-West mit Platz für rund 1000 Menschen. Jetzt geht es um den Blick in die Zukunft. Um „das große Ganze“.