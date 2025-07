Was macht Konstanz so besonders? Ein Historiker erklärt seine Stadt

Daniel Groß reibt sich vergnügt die Hände. Er hat auf einer Online-Auktion eben einen dicken Fisch an Land gezogen: Eine Lithografie von Wollmatingen, dem Dorf, das während der NS-Zeit dem nahen Konstanz zugeschlagen wurde. Der historische Druck ist für Groß, den 59 Jahre alten Berufs-Konstanzer, ein neuer Baustein in seiner Kollektion. Er freut sich auf die alte Darstellung von Konstanz, seinem Konstanz. Es dürfte nur wenig Menschen in der Stadt am Bodensee geben, die mit dieser Stadt so eng verwachsen sind.