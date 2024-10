Mystische Gassen und schaurige Legenden – bei den Nachtwächterführungen in Baden-Württemberg erscheinen Städte wie Heidelberg, Esslingen oder Rottweil in einem anderen Licht.

dane 06.10.2024 - 00:00 Uhr

Ausgestattet mit Laterne, Hellebarde und ins traditionelle mittelalterliche Gewand gehüllt, spazieren die Guides bei den Nachtwächterführungen mit ihren Gästen durch enge Gassen und dunkle Hinterhöfe, vorbei an historischen Gebäuden und geheimnisvollen Schauplätzen. Dabei erzählen sie Geschichten aus vergangenen Zeiten – von Räubern, Hexen und verborgenen Schätzen. Solche Führungen bieten nicht nur einen spannenden Blick in die Vergangenheit, sondern lassen die Teilnehmer in eine längst vergangene Epoche eintauchen, in der die Nacht noch voller unheimlicher Gefahren war.