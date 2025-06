Drei Stadtführungen gibt es noch in diesem Monat in Leonberg: Am Sonntag, 15. Juni, geht es mit der Lokalhistorikerin Ina Dielmann einmal quer durch die historische Altstadt. Die Teilnehmenden erfahren, wie und wann der Marktplatz seine bis heute prägende Gestalt annahm, warum Leonberg auf dem Bergsporn über dem Glemstal gegründet wurde, welches landespolitische Ereignis innerhalb der Stadtmauer stattfand und vieles mehr. Beginn ist um 11.15 Uhr am Brunnen auf dem Marktplatz. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Personen unter 16 Jahren sind frei.

„Zwischen Badeplatz und Sprudlerberg – Geschichte(n) rund um den Stadtpark“ gibt es am Sonntag, 22. Juni, bei der Führung mit Roswitha Brand zu hören. Wie wurde aus der landwirtschaftlichen Fläche zwischen Leonberg und Eltingen ein lärmendes Gipswerk, das Arbeit und Verdienst brachte? Warum gab es dort einst ein Freibad und in den 1970er Jahren dann ein Naherholungsgebiet für die Leonberger in der Nachbarschaft des Leo-Centers und der Stadthalle? Und wie wurde aus all dem später der Stadtpark? Treffpunkt hierfür ist um 11.15 Uhr auf dem Bürgerplatz an der Stadthalle, Römerstraße 110. Die Teilnahme kostet auch hier pro Person 5 Euro, Unter-16-Jährige bezahlen nichts.

Die ehemalige Stadtarchivarin Bernadette Gamm begibt sich am Sonntag, 29. Juni, mit dem E-Bike auf Tour. Die Fahrt führt über den Golfplatz zum Rappenhof und hinunter zum geschichtsträchtigen Glemseck. Durch den Wald geht es unter der imposanten Friedensbrücke hindurch und schließlich über die Feinau zurück in die Stadt. An den verschiedenen Stopps genießen die Gäste interessante Ausblicke, erfahren Wissenswertes und hören manche spannende Geschichte, etwa über den Golfclub-Vorsitzenden Robert Bosch oder die Löwenbändigerin Claire Heliot. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des neuen Rathauses. Die Kosten pro Person betragen 6 Euro, die direkt vor Ort in Bar an Bernadette Gamm zu entrichten sind. Die Tour dauert zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Eine Anmeldung beim Stadtmarketing (E-Mail: stadtmarketing@leonberg.de) ist notwendig.