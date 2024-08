Im August gibt es in Leonberg einige erlebenswerte Führungen. Den Start macht der Spaziergang durch Leonberger Flur und Weinberge mit Weinverkostung am Samstag, 17. August. Betitelt ist die Erlebnisführung mit „Aktiv Genuss erleben“, sie findet im Rahmen des gleichnamigen Erlebniswochenendes der Region Stuttgart statt. Roswitha Brand führt dabei durch die Leonberger Kulturlandschaft auf der nördlichen Seite des Engelbergs. Generationen haben seit dem Mittelalter das Gebiet für verschiedene Zwecke genutzt, gepflegt und kultiviert. Weinbau wurde hier seit dem Mittelalter betrieben, nicht nur die Leonberger, auch die Eltinger und die Grafen von Württemberg besaßen einen „Wingart“ zu Leonberg. Zum Abschluss dürfen die Teilnehmer eine Probe Leonberger Weins und die Aussicht genießen.

Wein in den Weinbergen, Kräuter im Pomeranzengarten

Bei der Führung wirken der Obst-, Garten- und Weinbauverein Eltingen-Leonberg und die Chorgemeinschaft Eltingen mit. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle Bildstöckle. Als Dauer sind etwa zwei Stunden veranschlagt, der Preis pro Person beträgt 10 Euro inklusive einem Glas Wein oder einem Glas heimischem Apfelsaft. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung beim Stadtmarketing möglich – bis 13. August. Tickets gibt es im i-Punkt, Neues Rathaus, Belforter Platz 1.

Um Kräutergenüsse im Pomeranzengarten geht es ebenfalls am Samstag, 17. August, bei der Erlebnisführung mit „Herzogin Sibylla“ – auch diese Tour ist Teil des „Aktiv Genuss erleben“-Wochenendes. Stadtführerin Ina Dielmann lädt als Herzogin Sibylla in ihren Witwensitz im Leonberger Schloss. Sie zeigt ihren prächtigen Garten und verrät Geheimnisse aus ihrem Arzneibuch. An mehreren Stationen im Schickhardt’schen Garten sorgen hausgemachte Kräuterwässerlein im „Leonberg genießen“-Glas für Erfrischung, und Kräutergenuss auf frischem Brot für eine kleine Stärkung. Zusammen mit einer handgesiedeten Natur-Kräuter-Seife ist das Glas ein Gastgeschenk. Nachdem Sibylla ihr Herzeleid mit ihrem Gatten Herzog Friedrich beklagt und über die Wirkung der angebauten Pflanzen philosophiert hat, wird auf der Sommerterrasse ein hausgemachter Kräutercocktail gereicht.

Dort, wo einst das Gipswerk stand

Wichtiger Hinweis zur Führung: Der Pomeranzengarten ist nicht barrierefrei. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Eingang zum Pomeranzengarten (Zugang vom Parkplatz Finanzamt). Die Dauer beträgt etwa zwei Stunden, die maximale Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Der Preis pro Person beträgt 24 Euro, inklusive einem Kräutercocktail und Gruß aus der Kräuterküche sowie einem „Leonberg genießen“-Glas und einer handgesiedeten Kräuterseife. Eine Teilnahme ist auch hier nur mit Anmeldung beim Stadtmarketing bis 13. August möglich.

„Zwischen Badeplatz und Sprudlerberg – Geschichte(n) rund um den Stadtpark“ erzählt Roswitha Brand am Sonntag, 25. August. Sie nimmt die Teilnehmenden mit in den Stadtpark. Als Immanuel Eppinger Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Gipsabbau begann, ahnte noch niemand, dass der See des Gipswerkes in späteren Jahren einmal als Freibad dienen und sowohl Eltinger als auch Leonberger dort das Schwimmen lernen würden. Das berühmte „Gleisle“, eine Schmalspurbahn, die genau auf der Markungsgrenze verlief, trennte die zwei Gemeinden Leonberg und Eltingen voneinander und führte doch zu vielen gemeinsamen Erlebnissen. Und heute? Lässt sich ein Spaziergang über den „Sprudlerberg“ mit viel Kunst und Kultur verbinden.

Treffpunkt ist um 11.15 Uhr auf dem Bürgerplatz an der Stadthalle, Römerstraße 110. Die Teilnahme kostet pro Person 4 Euro, Personen unter 16 Jahren sind frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Seit Dienstag, 6. August, können Tickets für die Führungen gekauft werden. Eine Kartenreservierung vorab per E-Mail ist ebenfalls möglich: die Anzahl der gewünschten Karten und die Kontaktdaten angeben. Nach Verfügbarkeit werden die Tickets dann bestätigt.

Der neu erschienene Stadtführungsflyer liegt im i-Punkt im Neuen Rathaus, Belforter Platz 1, sowie bei vielen Einrichtungen in der Stadt aus und ist auf der städtischen Webseite unter www.leonberg.de/Stadtführungen abrufbar. Weitere Auskünfte erhalten Interessierte beim Stadtmarketing telefonisch unter 0 71 52/9 90 14 08 oder per E-Mail an stadtmarketing@leonberg.de.