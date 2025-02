Die Ausbildungs- und Studienbörse in Gerlingen feiert ein kleines Jubiläum. Zum fünften Mal bietet die Messe Schülerinnen und Schülern aus der Region die Chance, sich über mehr als 100 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge zu informieren.

Laura Wallenfels 18.02.2025 - 11:06 Uhr

In der Stadthalle in Gerlingen findet am Donnerstag, den 20. Februar 2025, die fünfte Ausbildungs- und Studienbörse statt. Von 16 bis 20 Uhr haben Schülerinnen und Schüler aus der Region die Möglichkeit, sich über mehr als 100 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge in der Region zu informieren. Mit 34 Ausstellern aus verschiedenen Branchen – von Handwerk und Industrie bis hin zu sozialen Einrichtungen und Tourismus – bietet die Veranstaltung eine breite Palette an Berufsperspektiven direkt vor der Haustür.