Kathja Maneke aus Öhringen ist seit Januar die Kulturmanagerin in der Leonberger Stadthalle. Für sie ist ihr Beruf Berufung.

Nathalie Mainka 04.10.2024 - 15:58 Uhr

An der Wand ihres Büros hängt ein Bild der frechen Kultfigur Pippi Langstrumpf in kunterbunten Farben. „Pippi ist mein Vorbild, sie ist selbstbewusst, stark und findet für jedes Problem immer eine Lösung“, sagt Kathja Maneke, die seit Januar dieses Jahres die Geschäfte der Leonberger Stadthalle leitet. Im Gespräch mit ihr wird schnell deutlich: Die 54-Jährige lebt ihren Beruf der Kulturmanagerin. Und sie liebt ihn, wenn sie ihn in einem städtischen Hallenbetrieb ausüben darf. „Ich bin ein Verwaltungsmensch, kenne da die Abläufe sehr gut. Und von meinem neuen Stadthallen-Team, das super ist, wurde ich so herzlich aufgenommen“, sagt die Chefin.