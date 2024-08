Das Programm in der Leonberger Stadthalle für die kommende Saison steht. Im September erscheint das Heft dazu in Papierform.

Etwas für jeden Geschmack– das kennzeichnet das Programm der Leonberger Stadthalle der neuen Saison 2024/2025. Stars aus der Musical-Szene können die Besucherinnen und Besucher beim „Gala-Abend des Musicals“ (26. Januar) ebenso erleben wie die Queens of Soul (20. Dezember) oder die Berlin Comedian Harmonists (15. Dezember). Eine faszinierende Sandmalerei-Show macht den Auftakt (2. Oktober). Die Live-Performance mit der Künstlerin Olga Lysytska lässt die berühmtesten Märchen aus dem Nichts entstehen und malt die Geschichten nur mit Sand in fließenden Übergängen. Ein Highlight wird wieder das traditionelle Weihnachtsballett sein. Das Ukrainian Classical Ballet führt dieses Jahr „Der Nussknacker“ auf (23. Dezember).

Etwas Besonderes sind auch die drei Abende der neu gestalteten Talk-Reihe mit der ARD-Moderatorin Bernadette Schoog. Um mehr Zeit für Interviews zu haben, entwickelte Schoog eine eigene Talk-Reihe mit dem Titel: „Schoog im Dialog“. In Leonberg spricht sie mit Richy Müller (19. November), Ingo Zamperoni (9. Januar) und Harald Schmidt (29. April). Die drei Veranstaltungen sind für 63 Euro als Paket erhältlich. Für einen Abend kostet die Karte 26 Euro.

Lesen Sie auch

Neue Talk-Reihe mit Bernadette Schoog

Darüber hinaus unternimmt beispielsweise die Band Wirtschaftswunder einen Ausflug in die Teenagerjahre der Republik (17. Januar), die Desperate Brasswives treten mit Cover-Versionen beliebter Pop-Songs auf, denn „Brass-Pop“ ist ihr Sound (15. Februar). Die Band Unduzo ist mit Lieblingsliedern zu hören (24. Januar).

Der Humor kommt ebenfalls nicht zu kurz: So kommt der Wissenschaftskabarettist und Physiker Vince Ebert in die Stadthalle (5. Januar). Der Schauspieler Christoph Maria Herbst und der Bestseller-Autor und Kabarettist Moritz Netenjakob lesen Lieblings-Satiren und plaudern miteinander (29. November). Der Kabarettist Werner Koczwara ist mit seinem Programm „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ zu Gast (30. Januar). Beim „1. Comedy-Event“ in Leonberg, einer „Mixed-Show“, übernimmt Helge Thun die Moderation (28. März). Und wenn in der Stadthalle klassische Musik erklingt und sich das Publikum vor Lachen und Staunen kaum auf den Stühlen halten kann, dann liegt das an den Musikkomikern Gogol und Mäx (22. März).

Konzerte mit dem Sinfonieorchester Leonberg

Für Musiker und Musikerinnen aus Leonberg bietet die Stadthalle Leonberg ebenfalls eine Bühne: So spielt das Sinfonieorchester Leonberg dort sein Familienkonzert (29. Oktober) ebenso wie sein traditionelles Neujahrskonzert (12. Januar) und das Sommerkonzert (6. Juli). Mit der Johanneskantorei Leonberg gestaltet das Sinfonieorchester die Benefiz-Gala zugunsten der Hospize in Leonberg und Weil der Stadt (5. April). Der Musikverein Lyra Leonberg gibt wieder sein Jahreskonzert in der Stadthalle (23. November). Zudem ist das Bosch Sinfonieorchester mit dem Jubiläumskonzert der Leonberger Stiftung „Zeit für Menschen“ dort zu hören (8. November).

Das ist aber noch längst nicht alles. Das gesamte Programm ist auf www.stadthalle-leonberg.de veröffentlicht. In Papierform erscheint das Programmheft dann im September. Kuratiert wurde das Programm vom Team um Kathja Maneke, die seit rund sechs Monaten die Stadthalle leitet. „Die Stadthalle Leonberg ist ein ganz besonderes Gebäude, es hat Charme. In der neuen Saison möchten wir das Ambiente der Stadthalle so viel Publikum wie möglich näherbringen,“ sagt Maneke. Deshalb hätten sie ein buntes Programm aufgestellt, bei dem für alle etwas dabei sei.

Mehr Informationen zum Programm gibt es unter: www.stadthalle-leonberg.de. Der Kartenvorverkauf über die Stadthalle und das Onlineverkaufsprogramm Reservix ist freigeschaltet. Bis einschließlich Samstag, 31. August, ist die Stadthalle in der Sommerpause und die Kartenvorverkaufskasse geschlossen.