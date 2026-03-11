Stadtjubiläum 2027 Statt 1250 Kerzen auf der Torte: Bürger gestalten Esslingens Geburtstagsparty
Kreativ, kunstvoll und kunterbunt: Vorschläge aus der Bürgerschaft zum Stadtjubiläum 2027 wurden vorgestellt.
Die Deko führte zu Missverständnissen. Er habe Hunger und gehe etwas essen, sagte ein Besucher im Alten Rathaus. Aber auf den Stehtischen standen doch lange, schlanke Gläser voller kleiner Nüsse. „Ach, ich dachte, das sind Kieselsteine“. Die Deko mochte missverständlich sein – die Botschaft des Abends war unmissverständlich: Esslingen ist bereit für sein Jubiläumsjahr 2027. Ideenvorschläge der Stadtgesellschaft zur Gestaltung des 1250. Geburtstages im nächsten Jahr wurden in einem launigen Festakt im Alten Rathaus mit Lob, Motivation und Förderbescheiden bedacht.