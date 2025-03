Wir Stadtkinder lieben unsere Stadt. So manche Verhaltensweisen unserer Mitmenschen jedoch so gar nicht. Vom Marienplatz über den Schlossplatz bis nach Stuttgart-West: Wir haben ein paar Stuttgart-Regeln für euch gesammelt.

Joachim Baier 20.03.2025 - 06:00 Uhr

So langsam wird es Frühling und mit den ersten Sonnenstrahlen kehrt auch das Leben wieder so richtig in den Kessel zurück. Der Winterschlaf ist vorbei, die Stuttgarter:innen zieht es nach draußen. Und da wir alle wieder ein Stückchen mehr neben unseren Mitmenschen in dieser Stadt koexistieren wollen, wird es Zeit für ein paar Stuttgart-Regeln. Also: Stifte raus und mitschreiben.