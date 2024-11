Techno bringt die Clubs zum Beben, der Schlossplatz wird zum Wintertraum und auf den Bühnen gibt’s kulturelle Diversität: Was am Wochenende in Stuttgart abgeht, lest ihr hier.

Es wird weihnachtlich! Diese Woche verwandelt sich der Stuttgarter Schlossplatz nämlich erneut in eine winterliche Rollschuhbahn. Und auch für Weihnachtsmuffel gibt es Programm: Euer musikalisches Wissen wird im Kantinchen auf die Probe gestellt. Und dann gibt’s auf den Stuttgarter Bühnen sowie zwischen den Zeilen auch noch ganz viel (Inter-)Kulturelles zu entdecken. Hier sind unsere Tipps fürs Wochenende im Kessel.

Identitätssuche zwischen den Zeilen

Ein Buch durchblättern, in dem keine der Figuren dem eigenen Ich ähnelt? Wer als Teil der afrikanischen Diaspora in Deutschland aufgewachsen ist, kennt dieses Gefühl. Im Stadtpalais gibt es deswegen am Samstag eine besondere Literaturreise, die den Besucher:innen Schwarzsein und die interkulturelle Perspektive näherbringen möchte. Zum Auftakt findet ab 15 Uhr ein Schreibworkshop statt, um 18 Uhr startet das Abendprogramm mit Autorinnengespräch, Bücherverkauf und Live-Musik.

Nacht der Vielfalt, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 23.11., 15-22 Uhr

Vernissage auf dem Laufsteg

Kunst von der Kleiderstange – so lautet die Devise der Jahresausstellung im Kunstverein Fellbach. Statt klassischer Vernissage gibt es deswegen am Donnerstagabend einen Catwalk, auf dem modische Fusionen vorgeführt werden. An den beiden folgenden Wochenenden könnt ihr die Ausstellung dann besuchen, Überraschungsaktionen inklusive.

Art meets Fashion, Kunstvereinskeller, Cannstatter Str. 9, Fellbach, 21.-24.11., 29.11.-1.12.

Elektro-Star im Studio Amore

Ein Stuttgarter Original kehrt für einen Abend in die lokale Musikszene zurück: Konstantin Sibold hat sich als Elektro-DJ über die Grenzen Europas einen Namen gemacht. Am Samstag lässt er im Studio Amore die Platten drehen – und wird dabei von seinen Kollegen Leif Müller und Niklas Ibach unterstützt.

Studio Amore di Notte, Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 23.11., ab 23 Uhr

Schlossplatz wird zum Wintertraum

Schnürt eure Rollschuhe, der Wintertraum ist back in Town! In der Weihnachtszeit verwandelt sich der Schlossplatz wieder in eine Rollschuhbahn mit angrenzendem Winterdorf. Dort könnt ihr euch, wenn ihr gerade keine Runden zieht, mit Speisen und Getränken regionaler Anbieter stärken.

Wintertraum, Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, 20.11.-6.1., 11-22.30 Uhr

Klänge quizzen

Ihr seid Musik-Nerds und testet gern euer Wissen? Dann schaut am Freitag im Kantinchen vorbei! Hier quizzt ihr in Teams mit bis zu fünf Personen über Fragen aus der Welt der guten Klänge. Weil außerdem das 15-jährige Bestehen des Cafés im Süden gefeiert wird, dürft ihr euch beim Grübeln über Livemusik freuen.

Musik-Quiz, Kantinchen, Alexanderstr. 180, Stuttgart-Süd, 22.11., ab 19.30 Uhr

Lokale Techno-Beats im Climax

Stuttgart kann nicht nur Hip Hop, sondern auch Techno! Einer der besten Beweise dafür ist das Label Stuggi Town Records, das seit zwei Jahren in der lokalen Clubszene mitmischt. Zur dritten Label Night im Climax legen vier verschiedene DJs melodische Elektro-Beats und organischen House auf.

Stuggi Town Records Label Night, Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart-Mitte, 22.11., ab 23 Uhr

Diversity auf den Bühnen

„Made in Germany“ steht nicht nur für hohe Qualität, sondern als Titel eines Theaterfestivals auch für Produktionen, die sich künstlerisch mit kultureller Vielfalt auseinandersetzen. Im Programm finden sich klassisches Sprechtheater ebenso wie Tanz, Musik sowie Bühnenstücke für Kinder und Jugendliche.

Made in Germany – Interkulturelles Theaterfestival, verschiedene Theater in Stuttgart, 20.-24.11.

Kunst für den guten Zweck

Mit dem Kunstkauf etwas Gutes tun: Bei der Spenden-Vernissage im fairen Marketplace Teo könnt ihr ausgestellte Werke – auch für den kleinen Geldbeutel – kaufen, deren Erlös an den Verein Helfende Hände Stuttgart. Zwischen den Kunstwerken gibt’s Tattoos, kostenlose Drinks, Musik und Vintage-Pieces.

Artistry for Aid, Teo The Fair Marketplace, Königstr. 20, Stuttgart-Mitte, 23.11., ab 18 Uhr

Diamantik Release Party

Retro-Sounds zum Jubiläum: Am Samstag feiert das Stuttgarter Label Allscore sein 25-jähriges Bestehen. Verbunden werden die Festlichkeiten mit dem Release von „Diamantik“, dem neuen Album von Mondo Sangue, die bei Allscore unter Vertrag stehen. Im Necktar 127 erwarten euch groovige Beats, besondere Drinks und eine Sixties-inspirierte Lichtershow.

Diamantik Release Party, Necktar 127, Neckarstr. 127, Stuttgart-Ost, 23.11., ab 19 Uhr