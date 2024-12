Alle Zeichen stehen dieses Wochenende auf Schnee. Keine Lust drauf? Der Indoor-Weihnachtsmarkt „Schöne Bescherung“ in der Phoenixhalle im Römerkastell bringt nicht nur Wintervibes, sondern auch coole Geschenkideen und beheizte Innenräume. Wer gerne stöbert, sollte auch den Flohmarkt in der Bar 1. Stock abchecken – hier kann man coole Vintage-Klamotten abgreifen.

Für alle, die auf Nostalgie stehen, ist die 90s Party in der White Noise Bar ein Muss. Fashion-Liebhaber:innen hingegen prosten sich beim Release-Event des Stuttgarter Modelabels ace:clay gegenseitig zu.

Lesen Sie auch

Hier kommen die besten Events, die ihr dieses Wochenende nicht verpassen solltet.

Township Rebellion im Wizemann

Das bekannte Berliner Produzenten-Duo Township Rebellion lädt am Samstag zu einem Warehouse-Rave im Wizemann ein. Zuletzt haben die beide auf der diesjährigen Fusion das Publikum mit ihrem Set zum Tanzen gebracht. Ihre Sets sind live treibend, fast schon in Richtung Psy Techno gehend. Es gibt außergewöhnliche Live-Visuals und zahlreiche Specials.

Im Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Mitte, 7.12. 22-5 Uhr

Markt der besonderen Geschenke im Römerkastell

Am Samstag und Sonntag findet die „Schöne Bescherung“-Messe in der Phoenixhalle im Römerkastell statt. Zu entdecken gibt es unter anderem ausgewählte Produkte von rund 100 kleinen Labels und Manufakturen – von Schmuck, Mode- und Wohnaccessoires bis hin zu feinen Leckereien. Ihr sucht noch nach nachhaltigen und kreativen Geschenken? Hier gibt’s gute Chancen fündig zu werden.

Phoenixhalle im Römerkastell, Naststr. 43-45, Stuttgart-Bad Cannstatt, 7.12. 11-19 Uhr+8.12. 11-18 Uhr

Old is good Flohmarkt

Ganz egal ob Sneakers, Oberteile oder Jacken – beim „Old is good Flohmarkt“ in der Bar 1. Stock in Mitte am kommenden Samstag wird alles verkauft, was man sich anziehen kann.

1. Stock, Steinstr. 13, Stuttgart-Mitte, 7.12. 11-18 Uhr

Release Event von ace:clay

Das Stuttgarter Label ace:clay feiert am Samstag das Release ihrer neuen Kollektion mit einer Feier. Die beiden Gründer von ace:clay, Nicolas Crispin und Massimo De Nittis, sind vor allem für ihre lässigen Shirts, Sweater, Jogginghosen und Caps mit Tennis-related Prints bekannt. Beim Event am Samstag kann ihre neueste Urban-Tennis-Wear in Augenschein genommen werden.

Ausstellungsfläche ace:clay, Tübinger Str. 77, Stuttgart-Süd, 7.12. 10-17 Uhr

3 Years Of Sweat

Vor mehr als drei Jahren, am 5. November 2021, feierte „Sweat“ noch Premiere im Climax – heute, drei Jahre, gut 20 Partys und zwei Festivalausgaben später, haben die beiden Sweatheads auf der Frida ihre neue Homebase gefunden und wollen das ordentlich feiern. Marina Vogiatzi aka DJ Handy aus Augsburg und Dekmantel Poster-Boy Call Super aus London werden den Gästen am Freitag, 6. Dezember, ordentlich einheizen.

Fridas Pier, Uferstraße, Stuttgart, 6.12. ab 23 Uhr

Kostümverkauf im Zentrallager der Staatstheater Stuttgart

Aufgepasst! Im theatereigenen Fundusladen der Staatstheater Stuttgart finden jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr (außer in den Theaterferien, Sommerferien und an Feiertagen) Kostümverkäufe statt. Neben Kostümen werden auch verschiedene Stoffe und Accessoires angeboten – das Angebot verändert sich über das Jahr hinweg.

Zentrallager der Staatstheater Stuttgart, Zuckerfabrik 19, Stuttgart-Bad Cannstatt, 7.12.10-14 Uhr

Stuttgarter Waldweihnacht

Der Wald rund um das Haus des Waldes in Degerloch ist am kommenden Wochenende stimmungsvoll erhellt mit Lichtern und Feuerschalen. Es gibt außerdem einen kleinen Handwerksmarkt, auf dem unter anderem nachhaltige Produkte und kulinarische Köstlichkeiten angeboten werden. In der Waldwerkstatt können selbst Geschenke gebastelt werden.

Haus des Waldes, Königsträßle 74, Stuttgart-Degerloch, 6.12. 15-19 Uhr, 7.12. 11-19 Uhr

Stand-Up Comedy und Open Mic

Im Banh Mi and Bubbles Restaurant findet am Sonntag ein Abend voller Food, Drinks und Comedy statt. Während talentierte Comedians aus Stuttgart und ganz Deutschland ihre neuesten Witze präsentieren, kann man lecker essen und Drinks genießen. Diesen Sonntag zum Beispiel mit Stand-up-Comedian Noah Nemeth.

Banh Mi & Bubbles, Eberhardstr. 65, Stuttgart-Mitte, 8.12. 19.30-21.30 Uhr

90s Party in White Noise Bar

Das Stuttgarter DJ Urgestein Jens Herzberg lässt am Samstagabend im Zuge der beliebten Lovepop-Partyreihe die Musik der 1980er und -90er in ihrer ganzen Vielfalt in der White Noise Bar wieder aufleben.

White Noise Club & Bar, Eberhardstr. 37, Stuttgart-Mitte, 7.12. 22 Uhr

Geführte Tour von der Straßenzeitung Trott-war

Auf der Königstraße in Stuttgart arbeiten sich am Donnerstagabend Conny von der Straßenzeitung Trott-war und das Citizen.KANE.Kollektiv im Zuge einer geführten Stadttour am Thema soziale Ungleichheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt ab. Das interdisziplinäre Projekt arbeitet mit AR – Augumented Reality – und QR-Codes. Ein Smartphone mitzunehmen, kann also nicht schaden.

Paulinenbrunnen am Rupert-Mayer-Platz, Treffpunkt: Tübinger Str. 15, Stuttgart-Süd, 5.12. 17 Uhr, Tickets >>>