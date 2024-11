Dieses Wochenende ist ein Besonderes: Der erste Advent steht vor der Tür. Was man diese Woche außer dem obligatorischen Weihnachtsmarktbesuch sonst noch im Kessel erleben kann, lest ihr hier.

Der erste Advent steht vor der Tür, der Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat eröffnet und am Wochenende gibt es viele coole Events im Kessel. Ob ein Abend voller Kunst im Café Claus, eine Inszenierung ohne Worte im Theater tri-bühne oder ein alternatives Weihnachtsdorf auf dem Marienplatz: Wir haben euch unsere besten Wochenendtipps zusammengefasst.

„Adventsgedöns“ auf dem Franck-Areal in Ludwigsburg

Für alle, die sich zum ersten Adventswochenende so richtig in Weihnachtsstimmung bringen lassen wollen, könnte das „Adventsgedöns“ auf dem Franck-Areal in Ludwigsburg genau das Richtige sein. Im Gebäude 23 und im Innenhof des Franck-Areals kann vorweihnachtlich geschlemmt, geschaut, gestöbert und geshoppt werden. Am Freitag, 29. und Samstag, 30. November bieten über 20 regionale Labels und Kreativschaffende ihre Produkte an. Die Pop-up-Bar @hi.francky wird ergänzend Glühwein, Punsch und Crêpes anbieten und samstags wird es zudem einen Nachtflohmarkt geben.

Lesen Sie auch

Auch immer einen Besuch wert: der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt. Die leuchtenden Engel breiten mal wieder ihre Flügel über dem barocken Marktplatz aus und rund 150 Aussteller laden mit buntem Programm und verschiedenen Angeboten zum Genießen ein.

Adventsgedöns, Franck-Areal, Pflugfelder Str. 23, Ludwigsburg, 29.+30.11. 15-21 Uhr

Barock-Weihnachtsmarkt, Marktplatz, Ludwigsburg, 26.11.-22.12., 11-21 Uhr

Ausstellung im Stadtbüro der Stuttgarter Zeitung

Rolf Henn alias „Luff“, der beliebte Karikaturist der Stuttgarter Zeitung, verabschiedet sich von seinem Publikum. Aus diesem Anlass werden mehr als 100 seiner Arbeiten am letzten Samstag im November im Stadtbüro der Redaktion am Hans-im-Glück-Brunnen in Stuttgart ausgestellt. Besucher:innen können sich von ihm porträtieren lassen und man kann spannende Einblicke in seine Arbeit erhalten.

Stadtbüro Stuttgarter Zeitung, Geißstr. 4, Stuttgart-Mitte, 30.11. 12-16 Uhr

Comic Con in Stuttgart

Am Samstag, 30. November, startet die Comic Con auf dem Messegelände in Stuttgart. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag, dem ersten Advent, kommen Comic-Fans so richtig auf ihre Kosten. So kann man unter anderem eine Star-Wars-Area besuchen, Gespräche mit verschiedenen Künstler:innen führen, sowie Walking Acts und Filmprops (Requisiten) sehen. Außerdem gibt es die „Galactic Cantina“, eine Gaming Zone mit großer Bühne, auf der die neuesten Spiele getestet werden können.

Comic Con Stuttgart, Messegelände Stuttgart, Messepiazza 1, Stuttgart-Flughafen, 30.11.+1.12. 9-18 Uhr

Weihnachtsmarkt in Stuttgart

Am Mittwoch, 27. November, wurde der Stuttgarter Weihnachtsmarkt feierlich eröffnet. Bis zum 23. Dezember kann man an rund 250 Ständen auf dem Schloss-, Markt-, und Schillerplatz ein buntes Angebot an Speisen und Getränken, sowie Kunsthandwerk und anderen schönen Dingen genießen.

Stuttgarter Weihnachtsmarkt, Schlossplatz, Schillerplatz & Marktplatz, Stuttgart-Mitte, 27.11.- 23.12., So-Do 11-21 Uhr; Fr+Sa 11-22 Uhr

Wortlose Theaterinszenierung

Im Theater tri-bühne in Stuttgart läuft dieses Wochenende eine besondere Aufführung. So kommt das Nationaltheater Griechenland mit der weitgereisten und preisgekrönten Vorstellung „Goodbye, Lindita“ in die Landeshauptstadt. Die Inszenierung kommt völlig ohne Worte aus und findet ausschließlich auf nonverbaler Ebene statt. Der erst 26-jährige Regisseur Mario Banushi sorgte mit seiner außergewöhnlichen Theaterkunst bereits europaweit für ordentlich Furore.

Theater tri-bühne, Eberhardstr. 61A, Stuttgart-Mitte, 29.+30.11, 19-20.15 Uhr

Kreativer Abend voller Kunst im Claus

Bei der Veranstaltung „Paint im Claus“ am 30. November wird es kreativ in dem trendigen Frühstückslokal in Stuttgart-West. Geplant ist ein kreativer Abend voller Kunst, Musik und guter Gesellschaft. Zur Begrüßung erwarten einen ein erfrischender Welcome-Drink. Und nach einer lockeren Kennenlernrunde wird gemeinsam in die Welt der abstrakten Kunst eingetaucht. Begleitet von mitreißenden Beats zeigt einem der Künstler Yannick die Techniken des abstrakten Malens und unterstützt die Teilnehmer:innen dabei, dein eigenes Meisterwerk zu kreieren. Ganz egal, ob Anfänger:in oder erfahrene:r Künstler:in – jede:r ist herzlich willkommen.

Claus Eismanufaktur & Deli, Tübingerstr. 41-43, Stuttgart-West, 30.11. ab 19 Uhr

XAVER in der Schräglage

Der Berliner Rapper Xaver mischt am 30. November die Schräglage in Stuttgart auf. Im Zuge seiner „XP“-Tour tourt er gerade durch verschiedene Städte in Deutschland. Unter anderem in Köln, Frankfurt und Hamburg ist der Rapper schon aufgetreten – und nun ist Stuttgart an der Reihe. Auch sein neuester Song „BFFs“ ist mit von der Partie.

Schräglage Club, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 30.11. 20 Uhr

Alternatives Weihnachtsdorf

Das alternative Weihnachtsdorf Wouahou öffnet am 29. November seine Türen. Es stellt eine bunte Alternative zum Standardangebot an Weihnachtsmärkten dar. Ein 200 Quadratmeter großes, beheiztes mit Holzboden und viel Liebe ausgestattetes Riesen-Tipi bildet das Herzstück auf dem Marienplatz. In den umliegenden Containern findet man unter anderem „24 gemeinsame ARTventstüten“ – ein exklusives Kollaborationsprojekt von sechs talentierten Lokalkünstlerinnen. Es gibt eine große Auswahl an handgemachten individuellen Weihnachtsgeschenken und Besucher:innen können auch selbst kreativ werden: Traumfänger und Upcycling-Geschenke basteln, kostenloses Stockbrot grillen, Winterflohmarkt, Kleidertausch-Party und vieles mehr...

Weihnachtsdorf Wouahou, Marienplatz, Stuttgart-Süd, 29.11.-21.12., Mo-Fr 16-22 Uhr; Sa+So 11-22 Uhr

Rosenau Poetry Slam

Auf der Rosenau-Bühne findet am Sonntag, 1. Dezember, wie jeden ersten Sonntag im Monat, ein Poetry Slam statt. Das heißt: Schreibende aller Art treffen sich auf der Bühne und tragen ihre selbstverfassten Stücke vor. Von Lyrik, Rap, Kabarett, Story-Telling, Beatbox bis Comedy ist alles dabei. Das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Um das Publikum zu überzeugen, stehen den Poet:innen, sieben Minuten zur Verfügung.

Rosenau-Bühne, Rotebühlstr. 109 B, Stuttgart, 1.12. ab 20 Uhr