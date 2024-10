In den kommenden Tagen steht wieder einiges auf dem Programm, der Kessel zeigt sich von seiner kreativen Seite. Workshops, Vintage-Shopping und wilde Feierei – das sind unsere Tipps für’s Wochenende in Stuttgart.

Good News für „Flohmi“-Fans: Der Nachtflohmarkt in den Wagenhallen ist zurück und lädt neben weiteren Vintage-Events am Wochenende zum Shoppen, Schlendern und Stöbern ein.

Kreative Köpfe können sich außerdem in verschiedenen Workshops unter anderem auch mit Fashion beschäftigen. Und auch für Musik-Fans verschiedener Genres bietet das Nachtleben im Kessel wieder ein bunt gemixtes Party-Programm.

Hier sind unsere Tipps für’s Wochenende in Stuttgart.

Kunst- und Designmarkt im Wizemann

Auf diesem Markt geht es um mehr als nur das Kaufen: Beim Kunst- und Designmarkt stellen kleinere Labels ihre Produkte vor. Bei Streetfood könnt ihr die Marken kennenlernen, neue Schätze finden oder bei Kreativ-Workshops aktiv werden.

Kunst- und Designmarkt, Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Bad Cannstatt, 19.-20.10, Sa 11-19, So 11-18 Uhr

Zorn Beatz & Friends 20 Years Special

Packt die Doc Martens und Netzstrumpfhosen aus, denn der Freitag wird punkig! Im Kulturbunker werden zwanzig Jahre Mix aus Synthie-Pop, Post-Punk und Wave gefeiert. Hier gibt’s nicht nur die Gastgeber Zorn Beatz zu hören, sondern auch musikalische Wegbegleiter.

Zorn Beatz & Friends 20 Years Special, Kulturbunker, Diakonissenplatz 23, Stuttgart-West, 18.10., ab 21 Uhr

Urban Sketching

In diesem Workshop holt ihr Stuttgart auf’s Papier. Bei einer Tour durch die Stadt fertigt ihr Skizzen von Bauwerken an. Im Anschluss geht’s ins Kunstmuseum, wo die Skizzen in abstrakte Kunstwerke weiterentwickelt werden.

Urban Sketching, Kleiner Schlossplatz 1, Kunstmuseum, Stuttgart-Mitte, 19.10., 13-17 Uhr

Into the 90s Throwback Saturday

Die 90s kehren für einen Abend in die Boa zurück. DJ Ladi Dadi spielt Hits aus der Jugend von Millenials und Klassiker, die drei Jahrzente überdauert haben. Hier könnt ihr zu Acts wie den Backstreet Boys, Technotronic und Justin Timberlake abtanzen.

Into the 90s Throwback Saturday, Boa, Tübinger Str. 12-16, Stuttgart-Mitte, 19.10., ab 22 Uhr

Drag-Show im Bix

Statt Smooth Jazz gibt’s am Samstag fierce Dancemoves im Bix: Acht Dragqueens kommen zum ersten Mal in die Location und laden zu einer umfangreichen Show mit verschiedenen Performances ein. Für frühe Vögel gibt es begrenzt Sitzplätze, der Rest findet im Stehen Platz.

Drag Show, Bix Jazzclub, Leonhardsplatz 28, Stuttgart-Mitte, 20.10., 18 Uhr

Nachtflohmarkt in den Wagenhallen

Für Stuttgarter Vintage-Lover ein absolutes Staple: Der Nachtflohmarkt in den Wagenhallen ist zurück! Hier könnt ihr bei Live-Musik des hauseigenen DJ Turnbeutelvergesser sowie des Indie-Sängers Mark Moon auf Schnäppchenjagd gehen.

Nachtflohmarkt, Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 19.10., 18 Uhr

PFFFestival in den Wagenhallen

Zum Abschluss des diesjährigen PFFFestivals – einem Event für urbane Street-Art – laden die Veranstalter:innen zur Ausstellung in die Wagenhallen ein. Hier seht ihr Studioarbeiten der beteiligten Künstler:innen sowie Filme, die während des Festivals entstanden sind.

PFFFestival Ausstellung, Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 18.10.-2.11., Vernissage 18.10., 18-23 Uhr

Da Feeva Cru 30th Anniversary im Sunny High

Stuttgarts erstes Drum&Bass-Ensemble wird 30 – und feiert diesen Ehrentag im Sunny High. Zum Jubiläum wird das Kollektiv um Gründer Mo’Unique von dem Birminghamer DJ MC Chickaboo unterstützt.

Da Feeva Cru 30th Anniversary, Sunny High Club, Bahnhofstr. 14-18, Stuttgart-Bad Cannstatt, 19.10., 22-5 Uhr

DIY Fashion Upcycling Workshop im Utopia Kiosk

Ihr wollt euren Kleiderschrank aufpimpen, aber nichts Neues kaufen? Bei diesem Workshop im Utopia-Kiosk zeigt euch „Hugo Boss“-Designer Felipe Asan Escobar, wie ihr eure alten Lieblingsteile upcyclen könnt. Mitzubringen sind Stoffe oder Kleidungsstücke und kreative Ideen.

DIY Fashion Upcycling Workshop, Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 20.10., 15-18 Uhr