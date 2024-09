Der Herbst ist in Stuttgart angekommen, aber Outdoor-Fans können am Wochenende trotzdem einiges erleben. Unsere Tipps findet ihr hier.

Nachdem uns der Sommer im Endspurt noch richtig eingeheizt hat, macht er nun Platz für graue Wolken und Herbstregen. Doch kein Grund, drinnen zu bleiben! Auch dieses Wochenende lockt Stuttgart wieder mit verschiedenen Events nach draußen. Was ihr in der City erleben könnt? Das sind unsere Tipps:



Feuerseefest

Beim Feuerseefest kommen noch einmal richtige Sommer-Vibes auf! Zum zwölften Mal veranstaltet der Rosenau Kultur Verein das Stadtteilfest mit Live-Musik, Kunst-Performances und kulinarischen Spezialitäten. Außerdem präsentieren sich an verschiedenen Ständen Initiativen und Vereine – aus dem Westen für den Westen.

Lesen Sie auch

Feuerseefest, Feuerseeplatz, Stuttgart-West, 12.-15.9.



Musik-Mix Up am Nordbahnhof

Im sechsten Jahr präsentiert der Kunstverein Wagenhalle beim Xciting-Festival Acts aus verschiedenen Genres, die erstmals in Stuttgart oder sogar Deutschland auftreten. Das Programm reicht von Jazz über Dub bis hin zum Noise – immer mit Fokus auf mehr oder weniger klassischen Instrumenten.

Xciting-Festival, Kunstverein Wagenhalle, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 13.-14-9., ab 20 Uhr

Picknick und Live Acts im Villa Berg Park

Gemeinsam mit dem Feierabendkollektiv lädt der Planungsstab Villa Berg zum gemütlichen Konzertabend im Grünen ein. Bei Musik von Ami Warning und Michael Benjamin könnt ihr auf der Picknickdecke entspannen und verschiedene Snacks genießen. Der Eintritt ist frei, bei schlechtem Wetter sind Ausweichräumlichkeiten vorhanden.

Villa Berg Park, Wilhelm-Camerer-Str. 23, Stuttgart-Ost, 15.9., 18-22 Uhr

Großer Herbstflohmarkt

Die Innenstadt verwandelt sich am Sonntag auf dem Marktplatz, Karlsplatz, Schillerplatz, der Kirchstraße und der Dorotheenstraße in ein Paradies für Vintage-Fans. Hier könnt ihr euch durch gebrauchte Fundstücke wühlen und um selbstgefertigtes Kunsthandwerk feilschen.

Großer Herbstflohmarkt, Innenstadt, Stuttgart-Mitte, 15.9., 11-18 Uhr

Sterne des Südens

Das Lehenviertel öffnet wieder seine Türen. Beim Straßenfest Sterne des Südens könnt ihr hinter die Kulissen verschiedener Einzelhändler, Künstler:innen und Restaurants schauen und Menschen kennenlernen, die den Stuttgarter Süden besonders machen.

Sterne des Südens, Lehenviertel, Stuttgart-Süd, 14.9., 10-18 Uhr

Flohmarkt meets Club

Im Perkins Park wird am Sonntag guter Geschmack gefeiert: Zum zweiten Mal veranstaltet die Agentur Omuse ihren Indoor-Flohmarkt. Hier könnt ihr nicht nur Vintage-Pieces finden, sondern auch lokale Brands und Designer:innen durchstöbern. Dazu gibt’s neben Snacks und Dinks auch Musik der Club-DJs und Tattoos von lokalen Artists.

Omuse goes thrifting, Perkins Park, Stresemannstr. 39, Stuttgart-Nord, 15.9., 14-21 Uhr

„Nora – Breaking the Dollhouse!“ Sneak-Peek im Lapidarium

„Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage“? Diese Vorstellung der Ehe lehnt die Performancegruppe Silent Ladies ab. Ein selbstgeschriebenes Theaterstück setzt sich aus feministischer Perspektive mit dem Thema auseinander. Im städtischen Lapidarium könnt ihr einen ersten Einblick in die Inszenierung werfen, welche am 27. September Premiere im Theaterhaus feiert.

Nora – Breaking the Dollhouse!, Lapidarium, Mörikestr. 24/1, Stuttgart-Süd, 14.9., 16 Uhr

40 Jahre Second Hand Records

Runder Geburtstag im Second Hand Records! Der Plattenladen feiert sein 40-jähriges Bestehen und lädt dafür zu zwei Konzerten ein. Beim Instore-Gig spielen am Freitag die lokalen Acts Flawless Issues und Flora, der Eintritt ist frei. Samstags treten die französischen Bands Gwendoline und Omertà in der Rampe auf, hierfür gibt’s Tickets an der Abendkasse oder per Mail an den Store.

40 Jahre Second Hand Records, Leuschnerstr. 3, Stuttgart-Mitte, 13.+14.9., Samstags Einlass ab 21 Uhr

Fantasy Filmfest

Filme, die in den Stuttgarter Kinos sonst nicht gezeigt werden, findet ihr beim Fantasy Filmfest. Hier kommen vor allem Horror- und Thriller-Fans auf ihre Kosten. Im Programm finden sich aber auch Streifen anderer Genres, die es in Deutschland nicht oder nur geschnitten auf die Leinwand schaffen. Gezeigt werden die Filme im EM-Innenstadtkino, Einzeltickets gibt’s für 11 Euro.

Fantasy Filmfest, EM Innenstadtkinos, Bolzstr. 4, Stuttgart-Mitte, 11.-18.9.