Halloween steht vor der Tür, aber ihr möchtet euch nicht gruseln? Zum Glück gibt es in Stuttgart am Wochenende allerhand Alternativprogramm. Ob Galerie-Hopping, Musik-Releases oder Kostümshopping: Unsere Tipps lest ihr hier.

Goldener Herbst in Stuttgart – das aktuelle Wetter macht Laune, rauszugehen. Und das Beste: Das verlängerte Wochenende ist vollgepackt mit coolen Events, Partys, Happenings.

Unter anderem wird die Tübinger Straße zur Galerie, in der Innenstadt könnt ihr im Scheinwerferlicht besonders lang shoppen und das Tatti feiert seinen ersten runden Geburtstag. Was im Kessel sonst noch abgeht, findet ihr in unseren Tipps fürs Wochenende in Stuttgart.

Jubiläumsparty im Tatti

Das Tatti feiert seinen ersten runden Geburtstag – darauf wird mit Birthday-Beats und Kesslersekt angestoßen! Zum Jubiläum verwandelt sich das Café hinterm Rathaus am Donnerstag zur Partylocation, in der zehn Jahre Kaffee und Kuchen mit Dolce-Vita-Vibe zelebriert werden.

10th Anniversary, Tatti, Pierre-Pfimlin-Platz 3, Stuttgart-Mitte, 31.10., ab 21 Uhr

Französische Filme im Atelier am Bollwerk

Im Rahmen der französischen Filmtage zeigt das Atelier am Bollwerk in Kinostreifen aus verschiedenen Genres, die in Frankreich spielen oder dort produziert wurden. Neben Neuerscheinungen laufen hier auch preisgekrönte Erfolge und Klassiker der vergangenen Jahrzehnte.

Französische Filmtage Tübingen-Stuttgart, Atelier am Bollwerk, Stuttgart-Mitte, 30.10.-6.11.

EP-Release von Nuria Noba im White Noise

Am 1. November wird Jasmin Kleinheins aka Nuria Noba ihre Debüt-EP „Liladilett“ veröffentlichen. „Liladilett“ repräsentiert einen Einblick, der das Verarbeiten und Integrieren ihrer Vergangenheit beinhaltet. „Ich erzähle vom Verlust meines Vaters, der zurück in sein Heimatland Ägypten ging, als ich 3 Jahre alt war und spreche über den dadurch verursachten Schmerz und die Sehnsucht nach einer Vaterfigur. Im Lead Track ‚Hotel Zeitlos’ verarbeite ich das von mir initiierte Wiedersehen mit meinem Vater nach etlichen Jahren und beleuchte die inneren Prozesse, die dadurch ausgelöst wurden“, so Jasmin.

Ebenfalls thematisiert die 25-jährige Stuttgarterin, die in der Nähe von Schorndorf aufgewachsen ist, ihre Erfahrungen als Person mit postmigrantischem Hintergrund in Deutschland. „Ich beschreibe mein Gefühl von Zugehörigkeit, aber auch von Entfremdung und Ausgrenzung.“

In Kooperation mit dem Stuttgarter Club White Noise wird zum Release-Konzert bzw. zur Release-Party der Debüt-EP „Liladilett“ eingeladen, eingebettet in die Veranstaltungsreihe „Make Noise“, die ebenfalls im White Noise stattfindet und ähnliche Themen wie die EP aufgreift. Neben dem Konzert wird es interdisziplinäre, künstlerische Darbietungen geben. Das gemeinsame Ziel der Kooperation mit dem White Noise ist es, Raum für Austausch und Repräsentation der oben genannten Themen zu schaffen.

EP-Release von Nuria Noba, White Noise, Eberhardstr. 37, Stuttgart-Mitte, 1.11., ab 19 Uhr

Elektrobeats à la Shockwerk

Zum Jahresabschluss kehrt die Eventreihe Shockwerk noch einmal an Fridas Pier zurück: Acht DJs legen bei der letzten Veranstaltung in Stuttgart im Jahr 2024 für euch auf und füllen die Freitag-Nacht mit Elektro-Beats.

Shockwerk, Fridas Pier, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1.11., ab 22 Uhr

Tübinger Straße wird zur Galerie

Beim Art Walk verwandelt sich die Tübinger Straße in ein großes Museum. Von Gastro-Spots über Kino bis zur Kirche verwandeln sich mehr als 25 Locations in Galerien mit Wohnzimmer-Atmosphäre, die Werke von knapp 100 Künstler:innen ausstellen. Im Rahmenprogramm finden sich außerdem geführte Touren, Musik-Performances und Live-Malerei.

Art Walk, Tübinger Straße, Stuttgart-Mitte, 2.11., 11-22 Uhr

Schnäppchenjagd für Skifahrer:innen

Im Naturfreundehaus Fuchsrain klopft der Winter schon an: Auf der Skibörse werden Handschuhe, Skier, Helme und weitere Ausrüstung für den nächsten Pisten-Ausflug verkauft – alles gebraucht und entsprechend günstig.

Skibörse, Naturfreundehaus Fuchsrain, Neue Str. 150, Stuttgart-Ost, 1.11., 10-13 Uhr

Studentenflohmarkt

Für viele Vintage-Fans ist der Flohmarkt am Karlsplatz eine Stuttgarter Institution. Am Samstag feilschen allerdings nicht die altbekannten Händler:innen, sondern lokale Studis mit euch: Diese kriegen einen kostenlosen Standplatz, um dort gebrauchte Schätze weiterzuverkaufen.

Studentenflohmarkt, Karlsplatz, Stuttgart-Mitte, 2.11., 8-16 Uhr

Leuchtende City zur Shoppingtour

Abendliches Shopping im Scheinwerfer-Licht: Zur langen Einkaufsnacht haben die Geschäfte in der Innenstadt bis 22 geöffnet, während die Gebäude bunt beleuchtet werden. Als anschließendes Highlight erstrahlt am Königsbau eine 3D-Laser-Show.

Stuttgart leuchtet, Innenstadt, Stuttgart-Mitte, 2.11.

Einkaufen Deluxe im Gerber

Ein Shopping-Erlebnis der Extraklasse erwartet euch am Samstag bei The Store im Gerber. Im Rahmen der langen Einkaufsnacht sind hier die Türen bis 22 Uhr geöffnet, um zu shoppen,beim Daydrinking anzustoßen und sich ein Walk-In-Tattoo stechen zu lassen.

Happy Fam Shopping bei The Store, Gerber, Tübinger Str. 26, Stuttgart-Mitte, 2.11., 11-22 Uhr

Requisiten-Flohmarkt

Wenn ihr ein echtes Bühnenoutfit für euren Kleiderschrank möchtet, solltet ihr beim Staatstheater Stuttgart vorbeischauen. Am ersten Samstag jedes neuen Monats lädt das Zentrallager zum Stöbern und Shoppen ein. Hier warten Kleidungsstücke, Möbel und Deko aus der Requisite darauf, in eurem Besitz den nächsten großen Auftritt zu feiern.

Kostümverkauf, Zentrallager der Staatstheater Stuttgart, Zuckerfabrik 19, Stuttgart-Münster, 2.11., 10-14 Uhr

Bewegende Musik

Ein Konzert besuchen und damit Gutes tun: Am Sonntag findet ein Benefizkonzert im Scala statt, dessen gesamte Einnahmen an den Verein Frauen helfen Frauen gespendet werden. Zu hören sind lokale Bands und Solo-Artists.

Musik bewegt Charity-Konzert, Scala, Stuttgarter Str. 2, Ludwigsburg, 3.11., 14-19.30 Uhr