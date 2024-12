Nicht nur auf der Königstraße herrscht kurz vor Heiligabend noch mal viel Trubel, auch sonst ist am Wochenende in Stuttgart wieder viel los. Wir haben die heißesten Events zusammengefasst.

Das letzte Wochenende vor Weihnachten ist da – und mit ihm steht die längste Nacht des Jahres an. Perfekt, um sie im Wizemann bei der Kinky Galore oder auf Fridas Pier durchzutanzen. Für alle, die spät dran sind, gibt es auch noch dieses Wochenende besondere Weihnachtsmärkte mit DJ, heißen Drinks und handgemachter Kunst.

Künstlerisch kontrovers wird es im Theater am Olgaeck mit einem Theaterstück zu einem sehr speziellen Porträt von Jesus Christus. Oder lieber selbst auf der Bühne stehen bei einer Open Stage? Wo genau das geht, zeigen wir in unseren Wochenendtipps. Hier kommen unsere Highlights.

Nipple Jesus im Theater am Olgaeck

Am Freitag zeigt das Theater am Olgaeck mit viel Witz und Tiefgang, wie Kunst polarisiert. In Nick Hornbys „Nipple Jesus“ steht der Ex-Türsteher Dave im Mittelpunkt, der als Museumswärter auf ein kontroverses Kunstwerk aufpassen muss: ein Porträt von Jesus, das aus unzähligen Bildern weiblicher Brustwarzen besteht. Das provokante Bild sorgt für religiöse und moralische Empörung, auch Dave sträubt sich gegen die anstößige Zusammensetzung. Als er die Künstlerin trifft, fängt er allerdings an, das Bild zu verstehen. Tickets gibt es für 18 Euro.

Theater am Olgaeck, Charlottenstr. 38, Stuttgart-Mitte, 20.12. 19.30 Uhr+21.12. 19.30 Uhr

Last-Minute-ArtVentsmarkt in der Galerie Schacher

Noch keine Weihnachtsgeschenke? Jetzt aber flott. Am Freitag und Samstag können Spätzünder:innen auf dem Last-Minute-Artventsmarkt in der Galerie Schacher einzigartige Kunst, Drucke und Schnäppchen erwerben. Neben potenziellen Geschenken erwarten Besucher:innen eine adventliche Atmosphäre, Mini-Konzerte, Lesungen und Performances.

Schacher – Raum für Kunst, Blumenstr. 15, Stuttgart-Mitte, 20.12. 14-19 Uhr+21.12. 11-16 Uhr

Aether Aether im Kunstverein Wagenhalle

Von Freitag bis Sonntag verwandelt das Künstler:innenkollektiv „Gruppe Cis“ den Kunstverein Wagenhalle in eine Rakete und nimmt das Publikum mit auf eine Reise ins Weltall. Im Live-Hörspiel „Aether Aether“ wird mit Musik, Gesang und Klängen eine Reise durch Wurmlöcher, Lichtgeschwindigkeit und unfassbare Dimensionen inszeniert. Erwartet wird eine Mischung aus Science-Fiction, Performance und Klangkunst, die auf kritische Weise kapitalistische Weltraumexpeditionen hinterfragt. Tickets gibt es ab sechs Euro.

Kunstverein Wagenhalle e.V., Innerer Nordbahnhof 3, Stuttgart-Nord, 20.12. 20.30 Uhr, 21.12. 20.30 Uhr+22.12. 17 Uhr

Fatima Hajji im Fridas Pier

Kurz vor den besinnlichen Feiertagen, an denen sanften Weihnachtslieder geträllert werden, können alle nochmal auf Fridas Pier ihre Dancemoves auspacken. Zum ersten Mal kommt die Techno-Bekanntheit Fatima Hajji in das Schiff auf dem Neckar. Die spanisch-arabische DJ, bekannt für treibenden Hard-Techno, füllt sonst große Clubs und internationale Festivals. Mit dabei sind außerdem die Locals DJ Gaertner und Type72. Getanzt werden kann ab 20 Euro Eintritt.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 13.12. 22 Uhr

„Der Weihnachtsstern – ein himmlisches Zeichen?“ im Planetarium

Wahrscheinlich kennt fast jede:r die Geschichte der Geburt Jesu und deshalb auch den Stern von Bethlehem, der die Weisen aus dem Morgenland zum Jesuskind führte. In der Reihe „Der Weihnachtsstern – ein himmlisches Zeichen“ im Stuttgarter Planetarium wird der Frage nachgegangen, ob es den Stern wirklich gab und sich das Phänomen wissenschaftlich erklären lässt, oder er nur eine fantasievolle Ausschmückung der Weihnachtsgeschichte ist. Der Eintritt kostet fünf Euro, die Vorstellung läuft noch bis zum 5. Januar 2024.

Planetarium Stuttgart, Willy-Brandt-Str. 25, Stuttgart-Mitte, 20.12. 15 Uhr, 21.12. 16.30 Uhr, 22.12. 16.30 Uhr

Queere Open Stage im Utopia Kiosk

Bühne frei: Am Samstag bekommt im Utopia Kiosk jede:r Stagetime. Bühnenerfahrung ist dabei nicht erforderlich, die eigene Show wird einfach beim Utopia Kiosk angemeldet. Was gezeigt wird, können sich die Darsteller:innen dabei komplett selbst überlegen. Erlaubt ist alles, was Spaß macht – von Drag, Musik, Tanz bis hin zu Akrobatik und Poetry.

Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 21.12. 20 Uhr

Kunstkaufhaus Wagenhallen

Es ist wieder soweit: Am Samstag und Sonntag präsentieren rund 100 Aussteller:innen Keramik, Streetwear, Fotografie, Schmuck, Papeterie und allerhand andere Kunst – perfekt zum Stöbern. Neben den Ständen sorgen Workshops, Live-Musik und Köstlichkeiten aus der Wagenhallen-Küche für ein abwechslungsreiches Programm. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Wagenhallen, Innerer Bahnhof 1, Stuttgart-Nord, 21.12. 14 Uhr+22.12. 10 Uhr

Kinky Galore im Wizemann

Spicy wird es dieses Wochenende im Wizemann. Die sexpositive Partyreihe „Kinky Galore“ zieht am Samstag von Berlin nach Stuttgart und öffnet die Konzerthalle für alle, die Lust haben, die längste Nacht des Jahres zum Tag zu machen. Auf der Party steht eine ausgelassene Feierkultur im Vordergrund, begleitet wird sie von House- und Techno-Beats.

Unter dem Motto „Time to show off“ startet der Abend schon an der Garderobe. Fetisch, Latex, Leder, Glitzer und Glamour sind angesagt – Alltagskleidung bleibt zuhause. Der Dresscode ist klar geregelt, daher sollten sich Partygäste vorab auf der Webseite von „Kinky Galore“ informieren, welche Outfits passend sind. Das Event ist LGBTQIA+ friendly und steht für Bodypositivity.

Im Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Ost, 21.12. 22 Uhr

Heisskalt im LKA Longhorn

Nachdem es um die Band Heisskalt erst mal einige Zeit ruhig war, erscheint nun im Januar 2025 ihr neues Album „Vom Tun und Lassen“. Wer nicht so lange auf Musik von Heisskalt warten möchte, kann am Sonntag beim Konzert im LKA Longhorn zur Musik abtanzen. Besonderes Special: Der erste Song des Albums wird von der Band bereits beim Konzert live performt. Stehplätze gibt es ab 38 Euro.

LKA Longhorn, Heiligenwiesen 6, Stuttgart-Wangen, 22.12. 20 Uhr

Vibing im Wabi Sabi

Am Sonntag mit Tee und Plätzchen unter die Kuscheldecke? Dieses Mal nicht. In der Bar Wabi Sabi wird getanzt – und zwar tagsüber. Resident Philipp Werner bringt mit Melodic House und Techno Schwung in den vierten Advent. Der Eintritt ist frei.

Wabi Sabi, Friedrichstr. 43, Stuttgart-Mitte, 22.12. 14 Uhr

Winterclosing und Last-Minute-Weihnachtsmarkt im Merlin

Wer an Weihnachten etwas Selbstgemachtes schenken möchte, das Geschenk allerdings nicht selbst machen will, ist auf dem Weihnachtsmarkt im Merlin genau richtig. Autor:innen der „Get-shorties-Lesebühne“ schreiben personalisierte Kurzgeschichten auf, Comic-Zeichner:innen malen Porträts und andere Motive auf Wunsch und die Häkelgruppe häkelt für die Liebsten.

Nebenbei lässt es sich genüsslich an einer goldenen Kurkuma-Latte oder Glühwein schlürfen und am Lebkuchen knabbern. Für die musikalische Begleitung sorgt DJ Roberto, bevor mit dem Merlin Chor Weihnachtslieder gesungen werden können.

Kulturverein Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, 22.12. 12 Uhr

Weihnachtsshow im Theater Rampe

Pünktlich zum vierten Advent verwandelt sich der große Saal im Theater Rampe in eine Bühne für die traditionelle Weihnachtsshow der Montagegruppe. Mit dabei sind Mitglieder von Ambros/Fischer/Polzer, BRTHR, Long Lost Souls und Los Santos sowie die Gäste Hajnalka Peter, Uli Röser und Ekkehard Rössle. Der Erlös geht komplett an die Rakete, die Bar im Theater, die so bis zu ihrem noch ungewissen Neuanfang unterstützt wird. Online sind die Tickets bereits ausverkauft, eventuell gibt es aber noch welche an der Abendkasse.

Theater Rampe, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd, 22.12. 19 Uhr