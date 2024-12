Weihnachtsgeschenke werden eingekauft, Wohnzimmer dekoriert und Tannenbäume aufgestellt – es weihnachtet sehr. Noch nicht ready für die Feiertage und die festliche Stimmung?

Dann checkt doch mal die Locals aus, die gehen gerade mit einem Wintermarkt und Advent-Pop-up nach dem anderen an den Start. Dort bekommt ihr nicht nur ganz fein kuratierte Geschenke, sondern auch kulinarisch etwas geboten.

Wo es sich am besten aus dem Weihnachtsstress entfliehen lässt, oder eben doch besondere Geschenke gekauft werden können, verraten wir in unseren Wochenendtipps.

Pop-Talks in der Rakete

Wir sind zwar noch nicht ganz im Wochenende angekommen, dennoch gibt es diese Woche eine Veranstaltungsempfehlung für den Donnerstag. Der Donnerstag ist ja bekanntlich der kleine Freitag. In der Rakete im Theater Rampe findet am 12. Dezember die zweite Ausgabe der Pop-Talks-Reihe statt. Bei den Pop-Talks teilen Künstler:innen, Musiker:innen und andere Kreativschaffende persönliche Geschichten und sprechen über den Einfluss der Popkultur auf ihre Arbeit und ihr Leben. Dieses Mal zu Gast sind Cassandra Steen und Diana Ezerex. Der Eintritt ist frei, los geht’s ab 19.30 Uhr.

Rakete in der Theater Rampe, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd, 12.12. 19.30 Uhr

Neue Ausstellung im Haus der Geschichte

Wer am Freitag den 13. nicht aus Angst vor Unglück zu Hause bleiben möchte, kann zur Eröffnung der Ausstellung „Frei Schwimmen – Gemeinsam“ im Haus der Geschichte gehen. Es wird gezeigt, wer aus gesellschaftlichen Moralvorstellungen aus den Schwimmbädern ausgeschlossen wurde, warum Kleidung beim Schwimmen immer noch ein riesiges Thema zu sein scheint und wieso wir uns über Safespaces in Frei- und Hallenbädern unterhalten müssen. Der Eintritt kostet 6 Euro, die Ausstellung geht bis zum 14. September 2025.

Haus der Geschichte, Konrad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart-Mitte, ab dem 13.12. 10 Uhr

Swanz in der Necktargalerie

In der Necktar Galerie erwartet Besucher:innen ein künstlerisches Wochenende mit viel Programm. Der Dreiteiler Swanz startet am Freitag mit einer Performance-Show, die sich auf kreative Weise mit den Themen Identität, Geschlechterrollen und dem Patriarchat auseinandersetzt. Im zweiten Teil lädt das Swanz-Kollektiv am Samstag ab 14 Uhr dazu ein, sich im verbliebenen Bühnenbild zu bewegen, die zusätzliche Ausstellung zu genießen und sich mit anderen auszutauschen. Zum Abschluss gibt es am Sonntag von 15 bis 17 Uhr einen performativen Hundespaziergang. Er startet in der Necktar Galerie und endet mit einer warmen Suppe und einem Nachgespräch.

Necktar Galerie, Neckarstr. 127, Stuttgart-Ost, 13.12. 20 Uhr, 14.12. 14 Uhr, 15.12. 14-17 Uhr

Weiblichkeit neu denken in der Stadtbibliothek

Wie wird Weiblichkeit heute gelebt? Was bedeutet es, eine „gute Frau“ zu sein? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Lesung mit anschließendem Gespräch „Zwischen Rollenbild und Realität: Weiblichkeit neu denken“ in der Stadtbibliothek. Mit dabei ist Sophia Fritz, Autorin des Spiegel-Bestsellers „Toxische Weiblichkeit“. Esther Becker ergänzt die Diskussion. In ihrem Roman „Wie die Gorillas“ widmet sie sich dem Erwachsenwerden junger Frauen und vermeintlicher Selbstbestimmung. Karten können auf der Seite der Stadtbibliothek für 5 Euro reserviert werden.

Stadtbibliothek Stuttgart, Mailänder Pl. 1, Stuttgart Mitte, 13.12. 19.30 Uhr

Party mit Anna Reusch auf Fridas Pier

It’s friday theeen! Am Freitag bekommt Fridas Pier wieder Besuch aus Dänemark. Die Techno-DJ Anna Reusch ist bekannt für ihre energiegeladene Art und ihren groovigen Stil. Sie kehrt nun zurück an die Decks, um mit dem Publikum durch die Nacht zu tanzen. Unterstützt wird sie von den Residents Bjørnson und Andre Keller. Tickets gibt’s im Vorverkauf für 15 Euro.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 13.12. 23 Uhr

Wintermarkt bei Grasler

„Die Locals machen die Stadt bunt, vielfältig und tragen zur Kultur bei. Und Menschen, die uns supporten, sind dann quasi Kulturunterstützer“, sagt Lena Grasler von Grasler Tee & Keramik. In ihrem Atelier im Stuttgarter Westen startet am 14. Dezember wieder ein kleiner, feiner und vor allem gut kuratierter Wintermarkt statt. „Dieses Jahr wird es viele Produkte von Designer:innen aus ganz Deutschland geben. Ich achte immer sehr darauf, dass ich Dinge finde, die die Stadt noch nicht gesehen hat, sodass man beim Wintermarkt vieles entdecken kann“, freut sich die kreative Keramik- und Wildkräuterexpertin. Außerdem dabei: die Winterbar mit – und das ist neu – diversen und wechselnden Food-Pop-ups. Unter anderem wird Grasler dann auf Fermentiertes treffen.

Grasler Tee & Keramik, Rotebühlstr. 59A, Stuttgart-West, 14.-23.12. 11-19 Uhr

X-Mas-Markt im Emil

Am Samstag und Sonntag wird das Hallo Emil zum dritten Mal in einen Weihnachtsmarkt verwandelt. Von 13 bis 18 Uhr lässt es sich draußen, umgeben von Lampions, gemütlich an einem heißen Getränken nippen. Im Innensaal gibt es Schmuck und Handwerkskunst zu kaufen. Wer selbst mit anpacken möchte, kann bei DIY-Workshops Kerzen färben oder Makramees knüpfen. Am Samstagabend gibt es zusätzlich eine After Hour mit DJ Forelle, Drinks und Dance.

Hallo Emil, Inselstr. 147, Stuttgart-Untertürkheim, 14.12. + 15.12. 13-18 Uhr

Holy Shit Shopping in der Phoenixhalle

Noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Beim Holy Shit Shopping in der Phoenixhalle im Römerkastell präsentieren 130 Künstler:innen und lokale Kreative ihre Produkte. Von Skulpturen und Schmuck bis hin zu veganen Pralinen ist alles dabei. Am Samstag und Sonntag öffnet der aus Berlin stammende Designmarkt von 12 bis 19 Uhr für 6 Euro seine Türen. Für Food und Drinks zum Stärken beim Shoppen ist auch gesorgt.

Phoenixhalle im Römerkastell, Naststr. 43-45, Stuttgart-Bad Cannstatt, 14.12. + 15.12. 12-19 Uhr

Songslam im Merlin

Musikalisch wird es am Samstag im Kulturverein Merlin. Vier Kontrahent:innen treten im Kampf um den goldenen Blumentopf mit selbst geschriebenen Songs gegeneinander an. Die Musiker:innen haben sechs Minuten Zeit, die Publikumsjury von sich und den eigenen Liedern zu überzeugen. Für 8 Euro im Vorverkauf können Besucher:innen der Musik lauschen. Tickets erhaltet ihr im Webshop oder im Merlin Café an der Abendkasse für 10 Euro.

Kulturverein Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, 14.12. 19 Uhr

Trettmann in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Im Dezember startete Trettmann seine „No More Sorrow Tour“. Am Sonntag heizt er nun in Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyerhalle mit seiner neuen Show dem Publikum ein. Supportet wird er von LUNA, auf dem Konzert abfeiern könnt ihr für rund 60 Euro. Aber schnell sein: Die Tickets sind bereits knapp.

Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Mercedesstr. 69, Stuttgart-Bad Cannstatt, 15.12. 20 Uhr

Mao Mao Keramik x Lillet

Am dritten Advent lädt Mao Mao zum Kreativsein ein. Bei einem heißen Lillet-Drink und entspannter Atmosphäre werden Tassen oder Kerzenständer aus Keramik bemalt und verziert – der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Kunstwerke eignen sich darüber hinaus wunderbar als selbst gemachtes Weihnachtsgeschenk. Den Workshop findet ihr für 35 Euro auf der Mao Mao-Webseite. Enthalten ist die Keramik und zwei Getränke.

Mao Mao Keramik Atelier, Olgastr. 53, Stuttgart-Mitte, 15.12. 12-14 Uhr + 14.30-17.30 Uhr