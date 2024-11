Was geht am Wochenende? Der Kessel lebt zwischen Wintermarkt und Filmfestivals richtig auf. Gleichzeitig stehen bei einer Demo auf dem Schlossplatz zahlreiche Stuttgarter:innen für Demokratie und Menschenrechte ein.

Stuttgart zwischen den Jahreszeiten: Während der erste Wintermarkt seine Tore öffnet, kehrt andernorts der Festivalsommer zurück. Empowernde Töne werden bei einer Menschenrechts-Demo auf dem Schlossplatz angeschlagen. Und dann geht’s natürlich auch in den Stuttgarter Clubs ab – dieses Wochenende könnt ihr mit einem Ticket gleich auf mehreren Partys tanzen. Hier sind unsere Tipps fürs Wochenende im Kessel.

Einleitung der Glühwein-Saison

Es weihnachtet langsam im Kessel: Am Donnerstag startet der erste Wintermarkt im ehemaligen W&W-Areal. Direkt am Feuersee werden Glühwein und Punsch getrunken und Raclette gegessen. Statt Jingle Bells und Mariah Carey kommt die Musik hier von wechselnden Techno-DJs, um 22 Uhr startet außerdem eine Aftershowparty in der Wabisabi-Bar in der Stuttgarter Innenstadt.

Lesen Sie auch

Wintermarkt, Das Areal, Gutenbergstr. 30, Stuttgart-West, 7.-9.11.

Queeres Kino in Esslingen

Kino und Queerness treffen in Esslingen aufeinander. Beim dortigen Queerfilmfestival werden an drei Tagen Filme gezeigt, die Geschichten aus den Leben von LGBTQIA*-Personen erzählen. Neben der Kinoleinwand könnt ihr diese auch online anschauen.

Queerfilmfestival, Kommunales Kino Esslingen, Maille 4-9, Esslingen, 7.-13.11.

Clubhopping für einmaligen Eintritt

Ihr wollt feiern gehen, könnt euch aber nicht entscheiden, wo? Müsst ihr auch nicht, denn die lange Nacht der Clubs ermöglicht euch am Samstag, bis zu 13 verschiedene Spots zu besuchen und dafür nur einmalig zehn Euro zu zahlen.

Lange Nacht der Clubs, verschiedene Clubs in Stuttgart, 9.11. ab 20 Uhr

Außergewöhnliches auf dem Kunstmarkt

Falls ihr bereits auf der Suche nach besonderen Weihnachtsgeschenken seid, dann schaut in Fellbach vorbei. Beim Holy Art Shopping verkauft die lokale Kreativszene eigene Kreationen rund um Mode, Schmuck, Kunst und Fotografie. Ihr kommt so nicht nur mit den Künstler:innen des Vereins „Kunstwerk“ in Kontakt, sondern unterstützt diese durch euren Einkauf auch finanziell.

Holy Art Shopping, Galerie im Kunstwerk, Schorndorfer Str. 33, Fellbach, 9.-10.11. 14-18 Uhr

Karotte-Geburtstag auf Fridas Pier

In der deutschen Techno-Szene ist kaum ein Name so etabliert wie der von Karotte. Seit einem Jahr legt der DJ regelmäßig auf Fridas Pier auf. Den ersten Geburtstag dieser Residency feiert Karotte am Samstag und wird dabei an den Platten vom Produzenten Madben unterstützt.

1 Jahr Karotte Residency, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 9.11. ab 23 Uhr

Return of the Festival Season

Dass Festivals nicht nur im Sommer stattfinden können, will das Hotel Central zeigen. Im November führt der Kulturverein deshalb zum zweiten Mal durch ein mehrtägiges Programm aus Live-Musik, Workshops, Kino und mehr. Das Festival unter dem Namen „Interchange“ will so zum kulturellen Austausch in Stuttgart beitragen.

Hotel Central Festival, verschiedenen Orte in Stuttgart, 5.-17.11.

Afrika durch die Kameralinse

Das Afrika Film Festival zeigt Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme, die sich mit der Geschichte des Kontinents befassen. Zentrale Themen sind dabei die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit sowie gesellschaftlicher Wandel. Zusätzliche Panel-Diskussionen und Workshops sollen zum Ziel der kulturellen Bildung und Vermittlung eines authentischen Afrikas beitragen.

Afrika Film Festival, Theater am Olgaeck, Charlottenstr. 44, Stuttgart- Mitte, 7.-16.11.

9x11 Minuten Widerstand

Am 9. November jährt sich die Reichsprogromnacht, zeitgleich erstarken weltweit rechtsextreme Gruppen. Am Samstag findet deshalb unter dem Titel „Nie wieder ist jetzt“ eine Demonstration für Demokratie und Menschenrechte statt. Bei der Kundgebung auf dem Schlossplatz sprechen unter anderem Vertreter:innen von Stuttgart gegen rechts, der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Mission TRANS*.

9x11 Minuten Widerstand, Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, 9.11. 14-16 Uhr

Kunst-Kiosk in der Innenstadt

Das Werkstatthaus zieht temporär in die Eberhardstraße: Ein Ausstellungsraum in der Unterführung zum Rathaus zeigt bis Februar die Kreationen verschiedener Künstler:innen. Eröffnet wird der „Werkstatthaus Kiosk“ am Samstag. Von da an könnt ihr immer freitags zwischen 16 und 19 Uhr vorbeikommen.

Opening Werkstatthaus Kiosk, Eberhardstr. 1, Stuttgart-Mitte, 9.11. ab 16 Uhr

Musik der nächsten Generation

Dass auf den musikalischen Nachwuchs des Kessels Verlass ist, zeigt die HDMK mit einem Konzertabend, bei dem zwei ihrer Studentinnen auf die Bühne treten. Paula und Franzi sind junge Künstlerinnen aus Stuttgart, die das Publikum mit sanfter Pop-Musik und emotionalen Texten bewegen möchten. Umrahmt wird der Sound von einer Lichtshow junger Designer:innen.

Next Generations Paula & Franzi, Konzertsaal, Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Urbanstr. 25, Stuttgart-Mitte, 9.11. 19 Uhr