Die Kulturszene im Kessel lebt am Wochenende richtig auf. Ob Galerie-Hopping oder Konzerte im Freien – unsere Tipps lest ihr hier.

Jana Daur 19.09.2024 - 13:51 Uhr

Herbst-Blues in der City? Fehlanzeige! Am Wochenende kommen Fans von Kunst und Party-Kultur voll auf ihre Kosten. Ob ihr den Sommer bei den letzten Outdoor-Partys verabschieden, durch verschiedene Kunstausstellungen schlendern oder lieber eine nicht ganz so ruhige Kugel schieben wollt – was im Kessel abgeht, lest ihr bei uns.