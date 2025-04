Das Osterwochenende in Stuttgart steht vor der Tür! Statt sich mit Schokohasen und Eiersuche zu begnügen, können die freien Tage auch mal richtig kreativ und aufregend gestalten werden. Keine Sorge, für die, die es etwas ruhiger mögen, gibt es natürlich auch Entspannungsangebote. Aber für alle, die Lust haben an Ostern zu feiern, bietet Stuttgart in diesem Jahr eine Menge, das weit über das übliche Ostergeplauder hinausgeht. Vom Nachtflohmarkt im Kulturbunker, über Techno und Reggaeton-Partys, bis hin zu Yoga für die Seele. Hier gibt es alles für ein aufregendes, langes Wochenende.

Der Kulturbunker wird zum Nachtflohmarkt: Die Alternative zum Tanzverbot

In den Siebzigern feierten hier Musiker und Partygäste, jetzt öffnet der Diakonissenbunker zum Nachtflohmarkt, begleitet mit elektronischer Musik und jeder Menge Leckereien. Hier gibt es Kunstwerke und Vintage-Schätze zu entdecken. Frische Crêpesläden laden zum Schlemmen ein, während elektronischer Beats die Räume des Kulturbunkers füllen. Hier lässt es sich mit einem erfrischenden Drink durch den Markt schlendern. Zu entdecken gibt es vintage Fashion, alte Schmuckstücke und vieles mehr. Eintritt gibt es für zwei Euro.

Lesen Sie auch

Kulturbunker, Rosenbergstr. 23, Stuttgart-West, 17.4. 18-23 Uhr

Karfreitagspause: Herzöffnendes Yoga für Körper und Geist

Am Karfreitag lädt Yoga Stuttgart zu einer besonderen Yogastunde ein, die Raum für Stille, Weite und Verbindung schafft. Diese herzöffnende Praxis bietet eine perfekte Möglichkeit, den Feiertag in Ruhe und Achtsamkeit zu verbringen. Sanfte Bewegungen, bewusste Atmung und stille Momente helfen dabei, Spannung loszulassen und neue Kraft zu schöpfen. Ob für Anfänger oder Fortgeschrittene, die Stunde ist für alle geeignet und bietet eine Gelegenheit, sich zu entspannen und innerlich zu wachsen.

Yoga Stuttgart, Schlossstr. 66, Stuttgart-West, 18.4. 18.30-20 Uhr

Eine Zeitreise in die 90er: Megaparty im LKA Longhorn

Tamagotchis, Buffalo-Schuhe und die Stars von MTV: Diese Party ist wie eine Zeitreise. Im LKA-Longhorn werden die größten Hits der 90er ausgepackt. Der Sound von DJ Thorsten versetzt euch direkt zurück in die legendäre Zeit von den Spice Girls, Britney Spears, Radiohead und vielen mehr. Lauthalses Mitsingen ist hier garantiert. Hier wird beim einem Abend purer Nostalgie durch die Nacht gefeiert. Eintritt gibt’s für 10 Euro.

LKA Longhorn, Heiligenwiesen 6, Stuttgart-Ost, 18.4. 21 Uhr

Osterfeiertage kreativ gestalten: Töpferkurs im Studio Peng Peng

Am Osterwochenende bietet das Studio Peng Peng eine kreative Auszeit mit einem Töpferkurs. Hier gibt es die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre das Töpfern zu lernen, die Handwerkskunst auszuprobieren und neue Fähigkeiten zu entdecken. Der Kurs ist eine tolle Gelegenheit, mit anderen zusammenzukommen und kreativ zu werden. Für 59 Euro (+5 Euro Materialkosten) gibt es zwei Termine – einen zum Töpfern und einen zum Glasieren. Perfekt, um den Feiertag inspirierend zu gestalten.

Peng Peng Studio, Rosenbergstr. 96, Stuttgart-West, 18.4., 10-13 Uhr

Kreativ werden im Utopia Kiosk: Musikproduktion für Flinta* und LGBTQIA+

Im Utopia Kiosk gibt es am Osterwochenende die Chance in die Welt der Musikproduktion eintauchen. Der Workshop bietet FLINTA* und der LGBTQIA+ Community, die Grundlagen von Ableton Live kennenzulernen und direkt den ersten eigenen Track zu erstellen. Ganz ohne musikalische Vorkenntnisse wird hier in einer lockeren und kreativen Umgebung die Basics der Musikproduktion erlernt. Ein Laptop und Kopfhörer reichen aus, um kreativ zu werden und die ersten Beats zu basteln. Dieser Workshop ist nicht nur eine tolle Gelegenheit, Neues zu lernen, sondern auch ein sicherer Raum für kreativen Austausch und gemeinsames Wachstum.

Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 19.4., 14-19 Uhr

T-Shirt Release von Stuttgarter Homegirls/Homeboys

Zum Osterwochenende gibt es in Stuttgart ein besonderes Event im Abnorm Studio: Das T-Shirt Release der Stuttgarter Homegirls und Homeboys. Die Stuttgarter Homeboys, ein kreatives Kollektiv aus Stuttgart, präsentieren ihre neueste T-Shirt-Kollektion. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, die neuesten Stücke zu entdecken und sich mit der lokalen Streetwear-Community auszutauschen. Bei der Veranstaltung trifft sich die lokale Szene, um die neuen Shirts zu feiern und wer weiß, vielleicht ist ja das perfekte Stück für den eigenen Kleiderschrank dabei.

Abnorm Studio, Christophstr. 5, Stuttgart-Mitte, 17.4. 18 Uhr

Charity-Event im Kowalski: Feiern für den guten Zweck

Das Kowalski seine Türen für eine unvergessliche Nacht voller Musik, Bewegung und Gemeinschaft. Ein Line-up talentierter DJs wie Alvin Kyer, Lo Lee und Asmara sorgt für treibende Beats und einen Dancefloor, der bis in die Morgenstunden vibriert. Gemeinsam wird getanzt, gefeiert und gesammelt, um Leon und seine Mutter Sabine, die seit Langem im Kowa arbeitet, in ihrem schweren Kampf gegen den Krebs zu unterstützen.

Kowalski, Kriegsbergstr. 28, Stuttgart-Mitte, 18.4. 22 Uhr

Oster-Trance im Unterdeck von Fridas Pier

Am Osterwochenende wird das Unterdeck von Fridas Pier zum Treffpunkt für Trance-Fans. Datsko aus Irland bringt mit seinen kraftvollen Drums und eingängigen Melodien die Menge zum Beben. Neben ihm stehen Blonder Zunder und dixi auf der Bühne, die mit frischen Klängen das Event abrunden. Die Nacht wird von treibenden Beats und jeder Menge Energie geprägt sein, bis die Sonne wieder über dem Neckar aufgeht.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 19.4. 23 Uhr

Feiertag voraus: Zeit für die Brat-Osterparty

In der in der Schräglage gibt’s ein das Brat Osterspecial, das es in sich hat. King Kong Kicks liefert die Banger von Charli XCX und Co., dazu Beats, die direkt ins Tanzbein gehen. Ostern wird hier zur besten Ausrede, um alles rauszulassen – schließlich ist am nächsten Tag Feiertag. Kein Stress, kein Wecker, nur gute Vibes und eine Party, die bis in die frühen Morgenstunden brodelt. Wer noch Kraft in den Beinen hat, tanzt bis zum Sonnenaufgang. Also rein in die coolsten Oster-Outfits und ab in den Club.

Schräglage Club, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 20.4. 23 Uhr

Oster-Edition: Mit DJ Timaah, Afropunk und Chichi durch die Nacht

Die Veranstaltung im Mash Club bietet allen Frauen bis Mitternacht freien Eintritt. DJ Timaah aus Berlin sowie die Stuttgarter DJs Afropunk und Chichi sorgen für ein abwechslungsreiches musikalisches Erlebnis. Die Nacht verspricht eine gute Mischung aus Energie und guter Laune, die das Publikum zum Feiern einlädt. Wer Lust auf einen besonderen Abend hat, der die Frühlingsstimmung richtig aufleben lässt, ist hier genau richtig.

Mash Club, Forststr. 7, Stuttgart-West, 20.4. 23 Uhr

Studio Amore lädt zum Sunday Roast: Ostersonntag auf dem Dancefloor

Am Ostersonntag lädt das Studio Amore zum Sunday Roast ein, um den Feiertag mit guter Musik und einer tollen Stimmung zu verbringen. Gerd Janson, einer der bekanntesten DJs der House-Szene, wird das Event mit seinem Sound prägen, begleitet von Igor Tipura sowie den Amore Residents Leif Müller und Betha. Eine spezielle Lichtinstallation von Mr. Acid sorgt für das visuelle Highlight des Abends. Bis in die frühen Morgenstunden wird für alle Tanzfreudigen einiges geboten. Ein guter Moment, das Studio Amore noch einmal zu erleben, bevor es im Juli seine Türen schließt.

Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 20.4. 18 Uhr

420 Day: Reggae, Dub und elektronische Klänge im Fridas Pier

Das 420 Festival am Ostersonntag verspricht ein Fest für alle Sinne. Ab 15 Uhr geht es auf dem Oberdeck los, mit einem abwechslungsreichen Line Up, das von Reggae über Dub bis hin zu Hip Hop reicht. Zahlreiche 420 Specials wie kostenlose Goodiebags, Obst, Süßigkeiten und Waffeln sorgen für extra gute Laune. Und wer es etwas intensiver mag, kann sich ab 22 Uhr im Unterdeck bei sanften elektronischen Klängen von Miss Evoice, Analog Crystal und Masedia in den Abend tanzen. Um 16:20 Uhr wird dann das große Anzünden zelebriert, ein Symbol für den weltweiten 420 Day, bei dem das Rauchen von Cannabis in der Gemeinschaft gefeiert wird.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 20.4. 15 Uhr

Klang und Farbe: Das erste Kapitel der Cosmic Journey im Proton

Die „Cosmic Journey“-Partyreihe entführt einen in eine faszinierende Welt aus Klang und Farbe. Beim ersten Kapitel – also der ersten Party - „The Awakening“, erwarten einen hypnotische Beats, Visuals und Specials. Darunter Airbrush- und Bodypainting, einen Space Market und Stände zum Thema Safer Use und Awareness. Mit speziellen Armbändern, die nur mit VVK-Tickets erhältlich sind, kann man Präsente abstauben, wenn alle vier Kapitel aka Partys der Cosmic Journey besucht werden.

Proton The Club, Königstr. 49, Stuttgart-Mitte, 20.4. 23 Uhr

Osterbrunch im Tempus Biergarten

Im Tempus gibt es zu Ostern allerlei Köstlichkeiten. Heiße Getränke, knusprige Croissants, Stullen mit Pesto, Rührei und Kuchen laden zum Schlemmen ein. Ob für ein entspanntes Frühstück oder ein ausgedehntes Mittagessen, es ist für alle etwas dabei. Reservierungen sind ganz einfach über die Webseite möglich.

Tempus Café & Biergarten, Konrad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart-Mitte, 20.4. 10 Uhr

Oster-Open-Air mit Live-Musik und leckerem Essen

Am Ostersonntag wird die Galerie Kernweine zum Treffpunkt für Musik, gutes Essen und kreative Ideen. Ab mittags sorgt ein vielfältiges Programm, von Turk Turkelton bis zu den Nightflight Allstars, für Unterhaltung. Kulinarisch gibt es jamaikanische Spezialitäten, herzhafte Snacks und Naturwein, dazu wird ein neues kleines Magazin vorgestellt. Das Open-Air-Event bietet eine Mischung aus Genuss und Abwechslung. Eintritt frei, ab 18 Jahren.

Galerie Kernweine, Cottastr. 4-6, Stuttgart-Mitte, 20. 4. 12 Uhr

DJs, Kunst und leckere Köstlichkeiten im Huginn Café & Bar

In der Huginn Cafe and Bar wird das Osterwochenende mit einer bunten Mischung aus neuen Frühlingsspezialitäten und besonderen Veranstaltungen gefeiert. Am Sonntag erwartet euch eine inspirierende Vernissage, während das Wochenende mit DJs und einer guten Portion Frühlingserwachen begleitet wird. Wer Lust auf eine entspannte Auszeit hat, kann den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen genießen.

Huginn Café & Bar, Calwer Str. 38, Stuttgart-Mitte, 20.4. 12 Uhr

Ostertechno im Lehmann: Whnzmmr trifft Euphorik

Im Lehmann wird das Osterküken aus dem Ei getanzt, mit einem starken Line-up, darunter Whnzmmr, Euphorikberlin und viele weitere Künstler:innen. Die DJs Jan Vercauteren, Tanja Miju, Dtexx b2b Sikxto und Kandler Music liefern den nötigen Support an den Decks. Hard Techno all night long.

Lehmann Club, Breitscheidstr. 12, Stuttgart-West, 20.4. 23 Uhr