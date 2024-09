Tradition trifft auf Party: Das Wochenende steht ganz im Zeichen des Volksfest-Auftakts. Aber auch abseits von Losbuden und Maßkrügen könnt ihr im Kessel einiges erleben. Unsere Tipps fürs Wochenende lest ihr hier.

Jana Daur 26.09.2024 - 11:00 Uhr

Bunte Dirndl, fierce Outfits oder Vintage-Look: Am Wochenende schmeißt sich der Kessel in Schale für ein vielfältiges Programm. Wasen-Ultras können sich über die Rückkehr des Volksfests freuen, Metalheads im Schwarzen Keiler ihr Wissen testen und Bücherwürmer auf verschiedenen Herbstmärkten um neuen Lesestoff feilschen. Was ihr in Stuttgart am Wochenende erleben könnt, gibt’s bei uns zum Nachlesen.