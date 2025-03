Buena Vista Social Club-Vibes treffen am Wochenende auf Sushi-Tacos und einen Club, der sich endgültig aus dem Stuttgarter Nachtleben verabschiedet. Es wird wild und emotional. Das sind unsere Tipps.

Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen. Der Kessel erwacht langsam aus dem Winterschlaf – könnt ihr den Frühling auch schon riechen? Klar, dass es dann am Wochenende vor und in Stuttgarts coolen Spots heiß hergeht.

Hier kommen die Wochenendtipps von eurem Stadtkind:

Beer Pong-Tunier im Schocken

Wer am Donnerstag nach seinem Feierabend noch Lust auf etwas Action hat, ist hier richtig: In 2er-Teams könnt ihr im Schocken an einem Beer-Pong-Turnier teilnehmen. Für die Gewinner:innen gibt es dabei Gutscheine zu gewinnen. Der Eintritt ist frei, die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Anmelden kann man sich von 20 bis 22 Uhr.

Schocken, Hirschstr. 36, Stuttgart-Mitte, 6.3. 20 Uhr

Utopia Kiosk Reopening

Der Utopia Kiosk ist aus der Winterpause zurück! Zur Feier des Tages gibt es Pizza, Drinks sowie Latin- und y2k-Beats. Los geht’s um 18 Uhr mit einer Charity-Auktion. Der Eintritt ist frei.

Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 7.3. 18 Uhr

Käse & Wein-Tasting bei Wein-Moment

Für Feinschmecker haben wir auch etwas auf Lager: Bei Wein-Moment könnt ihr am Freitag an einem Käse- und Wein-Tasting teilnehmen. Für etwa 60 Euro erwarten euch dort ein Aperitif, fünf Käsehäppchen und fünf ausgewählte Weine.

Wein-Moment, Hauptstätter Str. 112, Stuttgart-Süd, 7.3. 19 Uhr

Bunker-Rave im Kulturbunker

Eine etwas andere Party gibt’s am Freitagabend im Kulturbunker. Dort erwartet euch bis Samstagmorgen ein Rave mit allem was das Techno-Herz begehrt. Tickets gibt’s für 15 Euro zu haben.

Kulturbunker Stuttgart, Diakonissenpl. 23, Stuttgart-West, 7.3. 22 Uhr

Abschied vom People

Sad News incoming: Nach 13-jährigem Bestehen schließt das People dieses Wochenende. Am Freitag und Samstag könnt ihr noch ein letztes Mal zum Feiern vorbeikommen. Los geht’s an beiden Tagen um 23 Uhr.

People Bar & Club, Eichstr. 6, Stuttgart-Mitte, 7.3.+8.3. 23 Uhr

Bottomless Lunch im Banh Mi & Bubbles

„So viel Schaumwein, wie du trinken kannst“, heißt es am Samstag im Banh Mi & Bubbles. Bei einem Bottomless Lunch warten dort unter anderem leckere Bao Burger und Sushi Tacos auf euch. Und natürlich eine ganze Menge Schaumwein. Das ganze kostet 44 Euro.

Banh Mi & Bubbles, Eberhardstr. 65, Stuttgart-Mitte, 8.3. 13 Uhr

Latin Night Market im Studio Amore

Die Vielfalt Lateinamerikas könnt ihr am Samstag beim Latin Night Market im Studio Amore bewundern. An rund 40 Ständen erwarten euch Kunst, Schmuck, Textilien, Essen und Trinken, alles zu sanften Klängen à la Buena Vista Social Club. Ab 23 Uhr geht’s dann weiter mit der After Party.

Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 8.3. 17 Uhr

Mykonos Weekend im Studio Gaga

Ganz ohne Shorts und Sandalen: Ein wenig Beachclub-Feeling gibt’s im Kessel am Freitag und Samstag im Studio Gaga. Ab 22 Uhr legt dort unter anderem der aus Mykonos bekannte DJ Kalidon auf.

Studio Gaga, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 7.3.+8.3. 22 Uhr

Demonstration zum Frauenkampftag auf dem Schlossplatz

Heiße Feminist:innen finden sich am Samstag, dem Frauenkampftag, zum Demonstrieren zusammen. Los geht’s um 15 Uhr auf dem Schlossplatz.

Aktion Frauen, Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, 8.3. 15 Uhr

Kunst- und Designmarkt im Wizemann

Über 140 Aussteller:innen präsentieren im Wizemann am Wochenende kreative Produkte und Ideen beim Kunst- und Designmarkt. Ob stilvolle Mode, handgemachter Schmuck, einzigartige Möbel oder leckere Food-Kreationen – es gibt Vieles zu entdecken. Der Eintritt beträgt 7 Euro für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Tickets gibt’s vor Ort.

Im Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Bad-Cannstatt, 8.3. 11-19 Uhr, 9.3. 11-18 Uhr