Partymäuse können am Wochenende nicht nur selbst das Tanzbein schwingen, sondern auch Berghain-Vibes spüren. Außerdem gibt es Flohmärkte, ein besonderes Filmfestival und eine Küchenparty. Unsere Tipps für’s Wochenende gibt’s hier.

Jana Daur 03.10.2024 - 07:00 Uhr

Lust auf Party? Dann dürft ihr euch auf’s Wochenende im Kessel freuen! Nachtschwärmer:innen können im Studio Amore in die Berliner Techno-Szene eintauchen oder auf verschiedenen Events abdancen. Natürlich dürfen auch Flohmärkte im Herbst nicht fehlen. Und bei der Stuttgarter Comedy Night dürft ihr für den guten Zweck lachen. Was ihr am Wochenende in Stuttgart erleben könnt, lest ihr bei uns.