Der Juli neigt sich dem Ende zu und gibt noch einmal alles: Ferienbeginn, hohe Temperaturen, CSD-Parade, Stuttgart am Meer-Eröffnung, Konzerte und Fotoausstellungen. Holt die Kalender raus, wir haben alle Dates für euch zusammengefasst. Wochenende, wir gehen rein!

CSD

Die 2023 geänderte Strecke der CSD-Demonstration führt am Samstag vom Feuersee bis in die Stadtmitte zum Schlossplatz mit anschließender Kundgebung und Hocketse. Start ist um 13 Uhr. Die Stuttgarter Zeitung und ein Teil der Stadtkind-Redaktion sind in diesem Jahr übrigens auch mit einem Wagen am Start – wir freuen uns auf euch!

CSD-Demonstration und Kundgebung, 27.07., ab 13 Uhr

Stuttgart Pride Festival im Studio Gaga

Das Studio Gaga feiert gleich ein ganzes Festival – eigentlich in Kooperation mit dem CSD in Heilbronn, aber jede:r darf kommen. Am Freitag und Samstag heißt es in der Location direkt neben dem Studio Amore: Get ready to celebrate love and unity at Gaga’s Pride Festival!

Studio Gaga Pride Festival, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 26.-27.07.

Sommerfest im Areal

Vom 25. bis 28. Juli findet das große Sommerfest im Kulturareal am Feuersee statt. Geplant sind zahlreiche Aktionen und Programmpunkte, unter anderem „Markt, Musik und nette Leute“. Außerdem könnt ihr nun regelmäßig ab Donnerstag und Freitag beim Afterwork Aperol Spritz für nur sechs Euro schlürfen oder euren Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr bei Kessler und Kuchen genießen. Achtung: Nur bei gutem Wetter geöffnet!

Sommerfest im Areal, Kulturareal am Feuersee, Gutenbergstr. 30, Stuttgart-West, 25.-28.07., Do+Fr 16-22, Sa+So 12-22 Uhr

Fotosommer-Ausstellung Studentische Positionen im Rathaus

Studierende der Merz Akademie zeigen im Stuttgarter Rathaus Arbeiten aus den vergangenen drei Semestern. Referenzrahmen ist die persönliche Auseinandersetzung mit der Welt, in der Krieg, Klimakrise und antidemokratische Umbrüche unser gesellschaftliches Engagement herausfordern.

Studentische Positionen, Rathaus, Marktpl. 1, Stuttgart-Mitte, Vernissage 25.07., 18 Uhr

Live vor den Hallen

Die Wagenhallen laden am 26. Juli zu Live-Musik unter freiem Himmel. Mit dabei sind Lea Graupner, einfachfini & dæve und Talya. Einlass ist 17 Uhr, 19 Uhr ist Beginn. Die Tickets kosten 10 Euro. Bei Regen findet das Konzert innen statt.

Live vor den Hallen, Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 26.07., 19 Uhr

Stuttgart am Meer

Das Sommerfestival „Stuttgart am Meer“ ist nach zwei Jahren Pause endlich zurück vor dem StadtPalais. Geplant sind Konzerte und Auftritte „Live im Palais“ von Bands, DJs, Kollektiven und Künstler:innen. Einer der zahlreichen Höhepunkte ist der Sommermarkt, auf dem junge Kreative aus Stuttgart ihre Ideen, Produkte und Angebote präsentieren. Im Museumsgarten zeigen Studierende der Hochschule der Medien eine Ausstellung zu den lebenswerten Orten am Stuttgarter Neckarufer. Außerdem finden einige Ferienworkshops für Kinder rund um das Thema Gestaltung des Neckars statt. Die Eröffnung wird am 26. Juli, ab 19 Uhr, mit Musik von Future Franz und Immi Bakes gefeiert.

Stuttgart am Meer, StadtPalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 27.07-08.09., Eröffnung 26.07., ab 19 Uhr

Open Air-Kino auf dem Südheimer Platz

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommer am Südheimer Platz“ laden die Stadtteilinitiative Heslach und das Stadtteilprojekt KUGEL am Freitag, 26., und Samstag, 27. Juli, 21.30 Uhr zum Freiluftkino auf den Südheimer Platz ein. Gezeigt werden „Robot Dreams“ und „Das schwarze Quadrat“. Sitzgelegenheiten oder Decken sollten selbst mitgebracht werden.

Open Air-Kino, Südheimer Pl., 26.+27.07, 21.30 Uhr

Flohmarkt an dem Cannstatter Wasen

Am Wochenende könnt ihr in Stuttgart auch wieder nach Secondhand- und Vintageschätzen stöbern – zum Beispiel am Samstag von 9 bis 16 Uhr an dem Cannstatter Wasen, direkt am Parkplatz P9.

Flohmarkt an dem Cannstatter Wasen, Talstr. 211, Stuttgart Bad-Cannstatt, 27.07., 9-16 Uhr